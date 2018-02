Am Samstag geht es für Rot-Weiss Essen nach Wiedenbrück. Zwei Stammkräfte sind für die Partie im Jahnstadion jedoch fraglich.

Nach sechs Wochen Vorbereitung ging es für Rot-Weiss Essen endlich wieder in den Wettkampf. Doch dieser endete mit einer Enttäuschung. 0:1 hieß es am Ende gegen den Bonner SC. Schon in der Nacht auf Samstag hatte sich Trainer Argirios Giannikis mit der Partie beschäftigt und die Videoaufzeichnung analysiert: „Die Analyse hat ergeben, dass wir ein Spiel mit 10:4 Chancen für uns verloren haben. Auch die anderen statistischen Werte sprachen für uns, aber es hat die Effizienz gefehlt.“

Dies gilt es nun am kommenden Samstag zu verbessern. Nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel haben die Bergeborbecker noch eine Rechnung offen. Doch auch das Sensationsteam der Saison sinnt auf Wiedergutmachung nach einer 0:3-Pleite in Aachen. Dort habe man sich unter Wert verkauft, sagt Giannikis: „Der Gegner ist aggressiv und kann sehr gut Umschaltprozesse generieren. Sie haben eine gefährliche Mannschaft.“

Verzichten müssen die Rot-Weissen dabei weiterhin auf Marcel Lenz und Roussel Ngankam, der nach seinen Knieproblemen wieder ins Reha-Training eingestiegen ist. Zusätzlich sind die Einsätze von Timo Brauer, der schon gegen Bonn mit Rückenproblemen ausgewechselt werden musste, und Timo Becker fraglich. Der Innenverteidiger leidet unter einer Sprunggelenksverletzung. Giannikis: „Sie werden am Donnerstag wieder ins Training einsteigen, dann werden wir sehen, ob es eine Beeinträchtigung gibt.“ Der harte Trainingsrasen dient dabei als Indikator. „Der Boden wird nicht weich sein. Für Rücken und Sprunggelenk ist das wenig förderlich, deswegen sind wir gespannt, wie sie das Training packen. Freitag wird dann eine Entscheidung fallen.“

Die fällt auch in Bezug darauf, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Am Freitag tagt die Platzkommission im Wiedenbrücker Jahnstadion und wird eine Entscheidung fällen. Auf die Trainingswoche soll dies jedoch keinen Einfluss haben. Giannikis: „Das hatten wir im gesamten November und Dezember schon. Wir können nur das beeinflussen, was wir in unserer Hand haben. Wir wollen spielen und erfolgreich sein. Da müssen wir uns gut vorbereiten, ob das Spiel stattfindet oder nicht.“

Sollte die Begegnung stattfinden, wären auch Kamil Bednarski und Kevin Grund wieder dabei, wie Giannikis bestätigt: „Sie haben gut trainiert. Für was es dann reicht, werden wir sehen.“