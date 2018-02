Die U19 des FC Schalke 04 tritt am Mittwochabend (18.30 Uhr) zum Nachholspiel bei Bayer Leverkusen an.

Norbert Elgert, Trainer der Schalker U19, stellt vor dem heutigen Nachholspiel in der Bundesliga West bei Bayer 04 Leverkusen klar: „Mehr denn je kommt es auf die Einstellung und nicht auf die Aufstellung an.“

Mit Luca Beckenbauer, Görkem Can, Okan Yilmaz, Jannis Kübler, Phil Beckhoff, Justin Neiß und Nassim Boujellab fallen sieben Spieler in Leverkusen definitiv aus. Ausgerechnet jetzt trifft Schalke auf eine Mannschaft, der Elgert zutraut, jede Mannschaft in Deutschland und sogar darüber hinaus zu besiegen. Die Partie auf dem Kunstrasenplatz des Jugendfußball-Zentrums Kurtekotten wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Ursprünglich sollte im Ulrich-Haberland-Stadion gespielt werden. Wegen Unbespielbarkeit des Rasens ist die Partie am Dienstagvormittag verlegt worden.

Schalke fehlt ein Tag zur Regeneration

Viele Leverkusener Spieler gewannen im Sommer 2016 die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren. „Die Mannschaft ist individuell hervorragend besetzt, sie ist gespickt mit Nationalspielern.“ Warum die Leverkusener, die von Markus von Ahlen und Iraklis Metaxas trainiert werden, nach 16 Spielen nur auf Rang acht liegen, vermag Norbert Elgert nicht zu beurteilen.

Die Schalker, die auf Rang zwei stehen, haben beim 1:1 am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf viel Kraft gelassen, entsprechend gestaltet sich die Vorbereitung auf die Partie gegen die Werkself als schwierig. Den Leverkusenern gelang es, ihr Spiel bei Preußen Münster auf Samstag zu verlegen, sodass ihnen ein Tag mehr zur Vorbereitung bleibt. Das stößt den Schalkern unangenehm auf, weil sie sich von Preußen Münster die Zusage geholt hatten, dass die Partie nicht vorverlegt wird. „Wir sind davon nicht begeistert“, sagt Elgert. Mehr will der Schalker U19-Trainer dazu nicht sagen.

Diesen Umstand und auch die Personalnot will Elgert keinesfalls als Ausrede nutzen. „Wir suchen nach Lösungen und werden auch in Leverkusen alles daran setzen, das Spiel für uns zu entscheiden“, sagt der 61-Jährige.