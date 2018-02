In der Oberliga Westfalen werden die Big Points vergeben. Im Kampf um die Aufstiegsplätze trifft am Sonntag (25. Februar, 15 Uhr) der 1. FC Kaan-Marienborn als Spitzenreiter auf Verfolger TuS Haltern.

Die wichtige Phase im Gerangel um Meisterschaft und Aufstieg in der Oberliga Westfalen steht an. Der Tabellenführer 1. FC Kaan-Marienborn empfängt den drittplatzierten Gegner TuS Haltern. Beide Teams haben vor der Begegnung sehr gute Chancen, in der kommenden Saison eine Klasse höher zu spielen. Der Gewinner der Partie kann sich ein kleines Polster zulegen. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Begegnung. Während die Haltener ihr letztes Meisterschaftsspiel gegen den FC Gütersloh 2000 mit 2:1 gewinnen konnten, musste Kaan-Marienborn die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Die Truppe von Trainer Thorsten Nehrbauer verlor mit 0:2 gegen die Reserve vom SC Paderborn.

Die Gründe für den Fehlstart

Trainer Nehrbauer gibt die Ursachen für den Fehlstart gegen die Zweitvertretung der Ost-Westfalen an. "Wir hatten vor dem Spiel kaum Möglichkeiten zu trainieren und haben nur selten auf dem Platz gestanden", erklärt er. Weiterhin musste Kaan-Marienborn schon früh verletzungsbedingt wechseln, wie Nehrbauer erläutert.

Gegen die Mannschaft des TuS Haltern, die von Magnus Niemöller trainiert wird, erwartet Nehrbauer starke Gegenwehr. "Haltern wird mit aller Macht gewinnen wollen, da sie auch ihre Chance auf einen Aufstiegsplatz wittern", schildert er das enge Rennen um die ersten beide Plätze. Gleichzeitig sei es natürlich das Ziel, die Spitzenplatzierung so lange wie möglich zu halten. Nach eigener Aussage trifft das Team aus dem Siegener Stadtteil Kaan-Marienborn auf eine "hervorragende Oberliga-Mannschaft und einen starken Aufsteiger, die sehr schwer zu schlagen ist." Nehrbauer fordert von seiner Elf, dass das eigene Spiel unabhängig vom Gegner durchgesetzt wird.

Der Aufstieg wäre schön, aber ist nicht das Ziel Thorsten Neubauer (Trainer 1. FC Kaan-Marienborn)

Sollte die Position an der Tabellenspitze bis zum Ende der Saison gehalten werden, soll der sportliche Aufstieg auf jeden Fall wahrgenommen werden. "Wir sind zwar noch ein sehr junger Verein, der in Sachen Tradition und Infrastruktur noch aufzuholen hat", erklärt er die Situation.