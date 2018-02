Er gehört schon zum Inventar bei Landesligist FC Kray und wird als Legende bezeichnet. Ilias "Ele" Elouriachi bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten.

Der 26-Jährige setzte nun seine Unterschrift unter einen Vertrag für die neue Saison und geht somit bereits in seine zwölfte Spielzeit für die Blau-Grünen. "Ich habe meinen Vertrag verlängert, weil es für mich in Essen nach RWE keinen so speziellen und tollen Verein, wie den FC Kray gibt. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass viele Spieler nach all den Jahren wieder zurückkehren und dies ist auch eine Bestätigung, dass die Menschen beim FC Kray den Verein leben und ich mit meiner Entscheidung dem Verein treu zu bleiben, absolut richtig liege", erklärt Elouriachi nach seiner Vertragsunterzeichnung.

"Mein Ziel ist es auf jeden Fall wieder mit dem FC Kray in die Oberliga zurückzukehren; der Verein gehört einfach dorthin. Es wäre toll, am Ende der Saison den dritten Platz mit der Qualifikation zu sichern und mit einem Aufstieg gerade den Leuten, die wir in den letzten Jahren "verjagt" haben, etwas zurückzugeben und sie wieder für den FC Kray zu begeistern", ergänzt der Stürmer.