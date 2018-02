Mit einem Punkt machte sich die Schalker U19 am Sonntagnachmittag auf den Heimweg aus Düsseldorf.

Bei der Fortuna hatte die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert 1:1 gespielt. Düsseldorfs Michel Stöcker hatte den Tabellensechsten bereits nach acht Minuten in Führung gebracht, Florian Krüger glich nach 21 Minuten zum 1:1 aus. „Ich sage es nicht gerne, aber wenn eine Mannschaft heute in den Grundtugenden besser war, dann war es Fortuna Düsseldorf“, erklärte Elgert. „Es war ein Spiel, das absolut auf Augenhöhe war. Die Düsseldorfer haben sich diesen Punkt verdient.“

Auf dem Kunstrasenplatz am Paul-Janes-Stadion erwischten die Gastgeber den besseren Start. „Wenn die Speerspitze stumpf ist, kannst du deinen Gegner nicht attackieren“, sagte Elgert, der mit dem Pressing seiner Offensivabteilung zu Beginn überhaupt nicht zufrieden war. Nach einem Eckball war Stöcker, der Düsseldorfer Kapitän, zur Stelle und traf. Florian Krüger glich nach 21 Minuten aus. Die Schalker ließen den Ball endlich mal schön durch die eigenen Reihen laufen, nach Vorlage von Ahmed Kutucu war Krüger zur Stelle und erzielte sein zehntes Saisontor.

Goller vergibt Schalker Großchance

Schalke kam im Laufe des Spiels zwar immer wieder zu guten Chancen, doch es habe die „Galligkeit“ gefehlt, die Gier darauf, das Spiel für sich entscheiden. Eine Torchance laut Elgert der Kategorie „1000 Prozent“ vergab Benjamin Goller. Der Stürmer tauchte frei vor Fortuna-Torwart Maximilian Möhker auf, traf aber nicht. Die Fortuna hatte ebenfalls einige Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden.

Nick Taitague, Schalkes schneller Außenstürmer, gab in Düsseldorf nach dreimonatiger Verletzungspause wegen Rückenbeschwerden sein Comeback. Der US-Amerikaner stand gleich in der Startelf und spielte rund eine Stunde, ehe Umut Yildiz eingewechselt wurde. „Es war wichtig für Nick, dass er Spielpraxis gesammelt habe. Ich bin sicher, dass er uns von Spiel zu Spiel mehr helfen wird“, sagte Elgert, der in Düsseldorf sieben Spieler ersetzen musste.

Am Mittwoch geht’s nach Leverkusen

Eine ausführliche Analyse des Spiels erfolgte bereits in der Kabine. Schon am Mittwoch geht es nämlich für die Königsblauen in der Bundesliga West weiter. Um 18.30 Uhr ist Schalke bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Die Werks-Elf unterlag am Samstag bei Preußen Münster mit 2:3 und ist in der Tabelle auf Rang acht zurückgefallen. „Die Leverkusener werden nach drei Niederlagen in Folge hochmotiviert sein. Wir sind es aber auch“, sagte Elgert.