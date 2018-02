Am Sonntag reichte es für die A-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen nur zu einem 1:1 gegen den Drittletzten Arminia Bielefeld. Das Polster nach unten bleibt gleich.

Nach der 2:6-Klatsche gegen Borussia Dortmund am letzten Wochenende vor heimischer Kulisse wollten die Talente von Rot-Weiß Oberhausen gegen Arminia Bielefeld Wiedergutmachung betreiben. Dass am Ende sogar noch gefährdete 1:1 gegen das akut abstiegsgefährdete Team von Uwe Grauer war nicht das gewünschte Resultat, sorgte bei den Kleeblättern jedoch nicht für Sorgenfalten: "Wir müssen mit dem Punkt leben. Das ist auch gar nicht so ganz verkehrt auf den ersten Blick", meinte RWO-Trainer Dimitrios Pappas.

Wenn man die gesamten 90-Minuten betrachtet, muss man dem ehemaligen RWO-Profi zustimmen, denn die als Underdog nach Oberhausen angereisten Bielefelder waren bis auf eine kurze Drangphase der Oberhausener zwischen der 60. und 70. Minute insgesamt die bessere Mannschaft. "RWO hat in dieser Saison stark aufgespielt. Diesmal war das nicht so. Ich fand, dass meine Mannschaft etwas besser im Spiel war", sagte Bielefelds-Trainer Grauer.

Vielleicht genau deshalb war Pappas auch nicht allzu enttäuscht über das nicht gewonnene Sechs-Punkte-Spiel mit Heimvorteil: "Es wäre viel schlimmer gewesen, wenn wir verloren hätten, dann hätten die anderen Teams näher an uns heranrücken können. So, wie es jetzt gelaufen ist, ist es eigentlich okay." Mit einem Sieg hätten die Rot-Weißen den Abstand auf Bielefeld auf 14 Zähler vergrößern können. Für RWO hätte das also den fast sicheren Klassenerhalt bedeutet.

Für mehr als den Verbleib in der A-Junioren-Spitzenklasse wird es für die jungen Kleeblätter trotz der guten Hinserie in dieser Saison auch nicht reichen. Nach dem Fußballjahr 2017 schielte man zwar noch nach oben, doch spätestens nach der klaren Niederlage gegen Dortmund und die insgesamt schlechte Bilanz gegen die drei Topteams (Vier Niederlagen aus vier Spielen), ist offensichtlich, dass RWO mit den Großen der Liga noch nicht mithalten kann. Nach unten bleibt es bei elf Zählern Puffer auf die Arminia, was am Ende für das Primärziel Klassenerhalt reichen dürfte.

Welche Ziele hat Pappas also noch? "Wir wollen genauso viele Punkte, wie in der Hinrunde holen. Wir hätten dann insgesamt 42 Zähler. Das wäre eine tolle Bilanz", erklärt Pappas. Den nächsten Sieg können seine Schützlinge im Auswärtsspiel gegen Schlusslicht Fortuna Köln einfahren (Samstag, 24.02., 13 Uhr).