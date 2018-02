Athanasios Tsourakis (27) stellte die Weichen mit seinem Treffer zum 2:0 gegen den FSV Vohwinkel auf Sieg (Endstand 2:1). In Sachen Zielsetzung äußerte sich der ETB-Linksaußen optimistisch.

Auch wenn das Spiel gegen die Wuppertaler laut Essens Nummer zehn kein Leckerbissen war, überzeugte der Mittelfeldmann mit einer starken Leistung über seine linke Seite. Durch den Zittersieg gelang dem ETB wieder der Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Nach dem starken Saisonstart ist die Negativserie der Essener damit erstmal vorbei. Der Wölpper-Elf gelang mit dem Erfolg der erste Sieg seit Mitte November. Klar ist: Das Saisonziel des Vereins bleibt also zunächst einmal weiter der Klassenerhalt. Tsourakis jedenfalls blickt zuversichtlich auf die restliche Rückrunde. „Man weiß nie, was passiert. Aber wir dürfen uns nicht blenden lassen. Es gibt so viele Mannschaften, die ganz eng bei einander stehen“, schätzt der Essener die spannende Oberliga ein.

„Wir müssen gucken, dass wir konstant punkten und dann wird man sehen, was am Ende dabei raus kommt“, gibt sich der 27-Jährige selbstbewusst. Tsourakis, der in der ersten Drittligasaison des MSV Duisburg vor vier Jahren 19 Spiele unter Gino Lettieri bestritt, erzielte in dieser Saison in 15 Spielen bereits fünf Tore. Die gesammelten Erfahrungen beim MSV Duisburg will der Flügelspieler gerne auf den Rest der Mannschaft übertragen. „Dafür bin ich auch geholt worden, die Jungs da ein bisschen zu führen“, sagte Tsourakis, der mindestens bis Sommer für den ETB aufläuft. „Danach wird sich zeigen, ob wir uns dann nochmal zusammensetzen und weitermachen. Aber ich fühle mich wohl und ich denke, wir können hier noch was aufbauen!“

Baldiger Start der Vorbereitungen für die neue Saison

Für seinen Trainer Manfred Wölpper wäre ein Verbleib sicherlich von Vorteil, was die Visionen und Ziele des Vereins in den kommenden Jahren betrifft. "Sobald wir 40 Punkte haben, werden wir schon damit anfangen, die Vorbereitungen auf die neue Saison zu treffen", schilderte Wölpper auf der Pressekonferenz. Ein Gespräch mit Athanasios Tsourakis über dessen Zukunft wird zu den Planungen mit Sicherheit dazugehören.