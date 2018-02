Die gute Serie des 1.FC Kaan-Marienborn seit dem Saisonbeginn in der Oberliga Westfalen ist gerissen.

Der Gast verlor gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn 07 mit 0:2 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Das Hinspiel hatte Kaan-Marienborn mit 3:1 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim SCP II Schallenberg, Dogan, Neumann und Ghafourian für Saric, Ufuk, Kruska und Fesser aufliefen, starteten bei Kaan-Marienborn Yigit und Brato statt Burk und Wermes.

Marcel Radschuweit musste nach nur 17 Minuten vom Platz, für ihn spielte Jared Jörgens weiter. Bis zur Pause gelang es keinem Team, den Ball im gegnerischen Tor zu platzieren, und so gingen die beiden Kontrahenten torlos in die Kabinen. Auch in Halbzeit zwei mussten sich die Fans noch etwas gedulden. In der 72. Minute hatten die Anhänger des SC Paderborn 07 II endlich Grund zum Jubeln, als Nick Neumann das 1:0 für den Gastgeber markierte. Janik Steringer erhöhte vom Elfmeterpunkt für Paderborn II auf 2:0 (87.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm die Paderborner noch einen Doppelwechsel vor, sodass Sebastian Woitzyk und Jan-Steven Erisa für Darryl Julian Geurts und Dardan Karimani weiterspielten (90.). Nach der Beendigung des Spiels durch Tobias Severins feierte der SCP II einen dreifachen Punktgewinn gegen den 1. FC Kaan-Marienborn.

Trotz der Niederlage behält Kaan-Marienborn den ersten Tabellenplatz. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist der SCP II zur Sportfreunde Siegen, gleichzeitig begrüßt der 1. FC Kaan-Marienborn TuS Haltern auf heimischer Anlage.