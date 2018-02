Nach sechs Wochen Vorbereitung die große Enttäuschung: Rot-Weiss Essen unterliegt dem Bonner SC im ersten Ligaspiel anno 2018 mit 0:1.

Als Benjamin Baier aus der Kabine in die Mixed Zone zurückkehrte, sah man seinem Blick bereits an, was los ist. Die Enttäuschung und auch die Ratlosigkeit waren dem Essener Kapitän ins Gesicht geschrieben. Dennoch stand der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, Rede und Antwort.

Benjamin Baier, wie haben Sie das Spiel erlebt?

Wir sind alle enttäuscht. Wir waren die bessere Mannschaft, wir haben die Chancen gehabt, gerade in der ersten Halbzeit. Dann bekommen wir das Gegentor durch einen individuellen Fehler und dann steht du da. Ich mache da jedoch keine Vorwürfe, so etwas passiert jedem. Wir sind dann zwar noch angerannt, aber wir müssen auch zugeben, dass wir in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr die Chancen hatten wie in der ersten. Es ist eine scheiß Niederlage.

Die Chancenverwertung war ja bereits in der Vorbereitung oft ein Problem. Woran hakt es da?

Wenn wir das wüssten, hätten wir es besser gemacht. Nach dem Spiel habe ich dafür keine genaue Erklärung. Ich denke aber, dass wir eine gute Vorbereitung gespielt haben. Wir haben Bielefeld geschlagen. Wenn ich im Pokal den Elfer mache, kommen wir in der regulären Zeit weiter. Man hat gesehen, dass wir gewillt sind. Am Ende hat das Tor gefehlt. Das müssen wir uns ankreiden, aber daran werden wir arbeiten.

Sind tief stehende Mannschaften das Problem?

Das denke ich nicht. Wir hatten die Chancen. Damit, Lösungen zu finden, hat es nichts zu tun. Wir haben das Tor nicht gemacht, das müssen wir uns vorhalten und deswegen haben wir das Spiel verloren.

Wie bauen Sie sich denn nun für das Spiel gegen Wiedenbrück wieder auf?

Wir werden Bonn aufarbeiten, der Trainer wird die Sachen ansprechen, die fehlen und dann werden wir es in Wiedenbrück besser machen.