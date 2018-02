Der SSV empfängt die SSV. Die Spiel- und Sportvereinigung Buer ist am Sonntag um 15.15 Uhr zu Gast beim Spiel- und Sportverein Mühlhausen-Uelzen.

Buer will die Ende Oktober begonnene Serie von jetzt sechs Spielen in Folge ohne Niederlage auch in Unna fortsetzen. „Das ist jedenfalls der Plan“, sagt Buers Trainer Holger Siska. Obwohl die Mühlhausener auf Rang 15 und damit auf einem Abstiegsplatz stehen, erwartet Holger Siska keine einfache Aufgabe für sein Team. „Wir treffen auf einen unbequemen und robusten Gegner, der versuchen wird, uns in Zweikämpfe zu verwickeln“, mutmaßt der Coach des Tabellenzweiten, der das Hinspiel mit 2:0 gewonnen hat. „Wir brauchen eine sehr konzentrierte Leistung.“

So konzentriert, wie seine Jungs vor einer Woche beim 1:1 im Top-Hit in Horst über weite Strecken zu Werke gegangen sind. „Wir müssen nur noch etwas kompakter in der Defensive werden“, fordert er. Natürlich hätte er gerne den Fünf-Punkte-Rückstand auf die Null-Achter verringert, aber er sieht die Felle immer noch in Reichweite. „Ich bin ganz entspannt“, betont er. „Tabellarisch kann noch viel passieren. Wir hatten nicht zwingend das Ziel, den Aufstieg zu schaffen.“ Julian Hellmich hat sich am Freitag vor einer Woche in Horst eine starke Außenbanddehnung zugezogen. Er fehlt der SSV Buer an diesem Sonntag in Unna.