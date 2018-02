Der SV Horst 08 steht vor dem nächsten Spitzenspiel. Der Tabellenführer tritt am Sonntag um 15.15 Uhr beim zwei Plätze schlechteren BSV Schüren in Dortmund an.

„Das kommt mir vor wie „Topspiel: Klappe, die Zweite““, sagt Trainer Jens Grembowietz eine Woche nach dem 1:1 gegen den Tabellenzweiten SSV Buer. Eigentlich sind nicht die Bueraner, sondern die Schürener der gefühlte Zweite in der Staffel 3. Sie haben noch zwei Spiele in der Hinterhand, liegen zwei Punkte hinter der SSV Buer sowie fünf weitere hinter dem SV Horst 08, der noch ein Nachholspiel vor der Brust hat. Das Hinspiel gewannen die Horster gegen die Schürener nach einem kuriosen Spiel deutlich zu hoch mit 6:1. „Der Stachel wird bei denen sicherlich noch sehr tief stecken“, vermutet Jens Grembowietz. Mit entsprechend großer Gegenwehr rechnet er an diesem Sonntag. Auch in Schüren wollen die nach dem annullierten 1:2 in Marten auswärts noch unbesiegten Horster mutig nach vorne und somit auf Sieg spielen.

„Wir sind im Vorfeld nie mit einem Unentschieden zufrieden, auch diesmal nicht“, sagt Jens Grembowietz. „Das entspricht nicht dem Charakter der Mannschaft.“ Wie beim 1:1 gegen Buer fehlen beim SV Horst 08 die verletzten Berkay Dolunay, Okan Isleyen, André Töppler und Johannes Sabah. Außerdem gehört Marcel Kriesten nicht dem Kader an. Er ist nach seiner schweren Knieverletzung noch nicht so weit.

Zur Startseite