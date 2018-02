„Wenn überhaupt gespielt werden kann, dann auf Asche“, sieht Günnigfelds Trainer Sascha Wolf noch viele Fragezeichen hinter der Austragung der für Sonntag (15.15 Uhr) angesetzten Heimpartie gegen Firtinaspor Herne.

Mahner Wolf kann allerdings auch im Vorfeld dieser Partie nicht aus seiner Rolle herausspringen: „Wer meint, es ist ein einfaches Spiel, der ist auf dem Holzweg.“ Er fordert gegen den Vierzehnten, der sich am vergangenen Sonntag ein 1:1-Unentschieden gegen den Hombrucher SV erspielte, eine konzentrierte Leistung. Im Hinspiel habe sich Firtinaspor als fußballerisch gute Mannschaft präsentiert, der erst die Freude am Spiel genommen werden muss. „Wenn wir allerdings an die gute Leistung aus dem Spiel gegen Obersprockhövel vor zwei Wochen anknüpfen können, bin ich guter Dinge, dass wir die drei Punkte in Günnigfeld behalten“, so Wolf.

Torjäger Gökhan Turan hat allerdings nach wie vor Schulterbeschwerden und droht auszufallen. Dafür könnte Marvin Fahr nach zuletzt muskulären Problemen schon gegen Firtinaspor wieder zu einer Alternative werden. Ob dagegen Neuzugang Hakan Osma sein Debüt im defensiven Mittelfeld feiern wird, ist aufgrund von Achillessehnenbeschwerden mehr als fraglich. Ebenso wie der Einsatz von Kevin Wrede (Knieprobleme).