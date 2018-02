Auf Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 wartet am Sonntag (15 Uhr) eine ganz besondere Aufgabe.

Denn beim Auswärtsspiel gegen den TuS Wiescherhöfen wird Ex-Nationalspieler Mike Hanke, der zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist, sein Landesliga-Debüt feiern.

„Mike Hanke wertet die Landesliga sicherlich auf“, freut sich 08-Trainer Jürgen Meier, stellt aber auch klar: „Wir werden Hanke sicherlich nicht in Manndeckung nehmen. Burhan Ceran und Joshua Schroven sollten in Zusammenarbeit mit der gesamten Mannschaft in der Lage sein, diese Aufgabe zu lösen.“

Mit dem etatmäßigen Ugur Al und Frederic Osei-Assibey fallen zwei Akteure aufgrund einer Grippe wohl aus. Auch Chahine Ballhout und Nassim Ahkin sind noch keine wirkliche Alternativen. Dafür steht David Schroven seit zwei Wochen voll im Training und meldet Ansprüche auf einen Platz in der Elf an.

Wiescherhöfen schnell den Spaß am Spiel nehmen und Hanke wenige Torchancen erlauben, das hat Meier als Devise ausgegeben. „Darüber hinaus wollen wir unsere Auswärtsstärke zeigen“, hofft er darauf, die Heimreise mit voller Punkteausbeute antreten zu können.

Währenddessen wurde das am Sonntag ausgefallene Spiel der Wattenscheider beim VfL Kemminghausen für den kommenden Donnerstag (22.) um 19 Uhr neu angesetzt.