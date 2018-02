Der Ball rollt wieder! Regionalligist Rot-Weiss Essen startet mit einem Heimspiel gegen den Bonner SC in die Restrunde. Und mit einer Überraschung.

Wie RevierSport bereits am Freitagmorgen berichtete, wurden Kevin Grund und Kamil Bednarski wegen Trainingsrückstands aus dem Kader für den Liga-Auftakt 2018 gestrichen. Auf der Linksaußen-Position beginnt dafür Nico Lucas. Der 20-jährige Sohn des Sportdirektors Jürgen hat in dieser Saison zwar bereits 17 Spiele in der Liga auf dem Buckel, seinen unter Sven Demandt noch sicheren Stammplatz im defensiven Mittelfeld hat er jedoch verloren. Nachdem Argirios Giannikis das Zepter bei den Bergeborbeckern übernommen hat, kam Lucas nur noch auf 41 Niederrheinpokalminuten gegen den ETB und 38 Liga-Minuten in fünf Spielen. Nun also die Möglichkeit von Beginn an auf der linken Seite.

Im Tor beginnt derweil Robin Heller. Der Schlussmann hatte sich im November einer Schulteroperation unterziehen müssen und daher das Rennen um die Nummer eins gegen Marcel Lenz eigentlich verloren. Der ehemalige Duisburger verletzte sich allerdings im Abschlusstraining und zog sich einen Muskelfaserriss zu. Zudem fehlt Roussel Ngankam wegen einer Reizung im Knie.

Trainer Argirios Giannikis ging nach der Vorbereitung jedenfalls zuversichtlich in den Liga-Auftakt: "Wir haben sehr gute Ansätze gesehen und spielerische Fortschritte gemacht. Wir sind schwerer ausrechenbar geworden, weil wir variabler und flexibler geworden sind."

Die Aufstellungen in der Übersicht:

RWE: Heller - Becker, Meier, Zeiger - Malura, Baier, Brauer, Cokkosan - Pröger, Platzek, Lucas.

Bank: Jaschin - Urban, Harenbrock, Unzola, Jansen, Tomiak, Remmo.

Bonn: Monath - Omerbasic, Weber, Perrey, Mabanza - Spinrath, Hirsch - Kaiser, Schumacher, Somuah - Lokotsch.

Bank: Michel - Sobiech, Bors, Manuel, Brandes, Fillinger, Dündar