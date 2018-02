Das Geheimnis, wer beim Fußball-Westfalenligisten Viktoria Resse im Sommer die Nachfolge von Trainer Frank Conradi antreten wird, ist gelüftet.

Der Vorstand der Viktoria hat sich für eine interne Lösung entschieden. Stefan Colmsee, zuletzt Mittelfeldspieler, wird neuer Trainer. Das gab der Vorstand am Donnerstagnachmittag bekannt.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich den Vorstand mit meinem Konzept überzeugen konnte. Über die Möglichkeit, in meinem Heimatverein, in dem ich die Strukturen kenne, die 1. Mannschaft zu trainieren, freue ich mich sehr“, sagt der 35-Jährige, der selbst noch Spieler der 1. Mannschaft ist und in der Rückrunde alles daran setzen will, den Klassenerhalt in der Westfalenliga noch zu schaffen. Aktuell beträgt der Rückstand aber schon sieben Punkte. Am Sonntag trifft Viktoria Resse um 15 Uhr im Heimspiel auf den Holzwickeder Sport Club.

In der Jugend für Schalke gespielt

Stefan Colmsee, der ehemalige Jugendspieler des FC Schalke 04 und der SG Wattenscheid 09, hat schon die A-Jugend in Resse trainiert und hat die DFB-Elite-Jugend-Lizenz erworben. „Als unser Trainer Frank Conradi die Entscheidung getroffen hat, im Sommer aufzuhören, bin ich ins Grübeln gekommen, ob diese Aufgabe in Zukunft für mich interessant sein könnte. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste“, sagt Colmsee und lacht. Seit der Saison 2005/06 ist Colmsee zurück in Resse und stieg mit dem Club von der Kreisliga bis in die Westfalenliga auf.