Noten von 1,5 bis 5 - die BVB-Profis liefern beim Sieg gegen Atalanta Bergamo völlig unterschiedliche Leistungen.

Mit 3:2 besiegte Borussia Dortmund im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinals den italienischen Klub Atalanta Bergamo. Mario Götze, André Schürrle und Michy Batshuayi entschieden das Spiel. Götze wurde beim Stand von 1:2 eingewechselt und drehte danach auf. Er legte Batshuayi zweimal den Ball perfekt vor - aus dem Rückstand wurde ein knapper Sieg und eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Die BVB-Profis in der Einzelkritik:

Roman Bürki (3,5): In der ersten Halbzeit nie ernsthaft geprüft und trotzdem zweimal im Mittelpunkt: Einen Flankenball ließ er kurz fallen, ein Pass auf Toljan geriet etwas sehr wagemutig. An den beiden Gegentreffern war der Schweizer schuldlos.

Lukasz Piszczek (3,5): Im Kerngeschäft Defensive zumeist souverän und zuverlässig. Zudem bereitete er die Führung zum 1:0 durch Schürrle mit einem gescheiten Pass sehenswert vor. Beide Gegentreffer haben ihren Ursprung auf seiner Seite.

Sokratis (3): Der Innenverteidiger blockte Bryan Cristante (13.) im letzten Augenblick, grätschte und köpfte nicht nur in der ersten Halbzeit als wiederholt letzte Instanz die Bälle hinfort. Beim zweiten Treffer Bergamos entblößt er etwas zu viel Raum.

Ömer Toprak (3,5): Unter dem neuen Trainer Peter Stöger wirkt der Verteidiger gefestigter, besser. So auch gegen Bergamo: Beherzt langte er im Zweikampf hin und bereinigte so die eine oder andere Situation. Dortmunds kopflose fünf Minuten konnte auch er nicht verhindern.

Jeremy Toljan (5): Einmal in der ersten Halbzeit legte er sich den Ball in der eigenen Hälfte vor und lief einfach an seinem Gegenspieler vorbei. Ein seltener Moment des Muts, denn Toljans Spiel ist zu oft von Verzagtheit und Unpässlichkeit geprägt. So in der 51. Minute, als er sich bei einer Flanke verschätzte und sein Gegenspieler zum 1:1 traf.

Julian Weigl (4,5): In einem zunehmend hektischen Spiel mittendrin im Hin und Her. Manchmal auch ursächlich: Gute Ballgewinne wechselten sich mit haarsträubenden Fehlern ab. In der Rückwärtsbewegung wurde zudem seine mangelnde Geschwindigkeit sichtbar. Er behalf sich mit einem taktischen Foul, sag Gelb und ist im Rückspiel gesperrt.

Christian Pulisic (3,5): Maximale Betriebsamkeit, zu geringer Ertrag: Der US-Amerikaner grätsche am eigenen Strafraum, versuchte sich mit Dribblings, doch wann immer er vor dem Tor auftauchte, kam ihm etwas in die Quere (24./66./73.). Glücklos nennt man das.

Gonzalo Castro (4,5): Der Mittelfeldspieler, der für den verletzten Shinji Kagawa in die Mannschaft rückte, verzeichnete in der ersten Halbzeit gute Balleroberungen. Doch auch er ließ sich von der Hektik und Fehlerschwemme in der zweiten Halbzeit mitunter anstecken.

Marco Reus (3,5): Früh war der Nationalspieler der Führung nahe. Doch allein vor Atalantas Torwart Etrit Berisha auftauchend, schoss er knapp daneben. Sein kluger Laufweg und Pass ermöglichte Pulisic eine Großchance, doch der verpasste den Ball knapp (24.). Ansonsten aber eher unauffällig und nach einer Stunde ausgewechselt.

André Schürrle (2): Mit seiner Einsatzlust verdient er sich mittlerweile die Zuneigung der Fans. Ist er am, Ball rufen sie: Schüüüüü. Die Verehrung rechtfertigte er in der ersten Halbzeit mit einem hübschen Pass zu einer Reus-Chance (6.), einem Pfostenschuss (17.), zwei weiteren Distanzschüssen unterschiedlichen Gefahrengrades und natürlich mit dem Treffer zum 1:0 (30.). Dazu noch: Balleroberer vor dem 2:2, wenngleich in der zweiten Halbzeit auch bei ihm nicht mehr alles funktionierte.

Michy Batshuayi (1,5): Einstieg in die Partie: mittelmäßig. Drei Ballkontakte, drei mitunter leichtfertige Ballverluste. Doch der Belgier wuchtete sich ins Spiel, hielt Bälle, ließ Gegenspieler stehen, initiierte Chancen, brachte den Führungstreffer auf den Weg und traf nicht nur zum 2:2 (65.), sondern in der Nachspielzeit noch zum 3:2-Sieg.

Mario Götze (2): Seine Ballsicherheit beruhigte das Dortmunder Spiel und ermöglichte den Ausgleichstreffer zum 2:2. Noch besser: Die geistesgegenwärtige Vorlage zum 3:2-Siegtreffer erneut auf Batshuayi.

Mahmoud Dahoud (80. Minute für Weigl): Abgesehen von einem Wutanfall gegenüber dem Kollegen Isak unauffällig.

Alexander Isak (85. Minute für Pulisic): Zu spät für Impulse von ihm.