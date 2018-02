Auch im Europa-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo gehören Marco Reus und André Schürrle zur BVB-Startelf.

Mit Marco Reus und André Schürrle, aber ohne Mario Götze geht Borussia Dortmund ins Sechzehntelfinal-Hinspiel gegen den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo. Damit müssen die drei Kumpel weiterhin auf ihren nächsten gemeinsamen Einsatz im BVB-Trikot warten – zuletzt und zum einzigen Mal gab es dies am 29. Januar 2017 beim Auswärtsspiel in Mainz für 24 Minuten. Gemeinsam in der Dortmunder Startelf standen sie noch nie.

Statt Götze läuft Gonzalo Castro im zentralen Mittelfeld auf – gemeinsam mit Julian Weigl, der für die defensive Absicherung sorgen soll, und Reus, der für die Impulse nach vorne zuständig ist. Für den Nationalspieler ist es der zweite Startelf-Einsatz in kurzer Folge, nachdem er 259 Tage wegen eines Kreuzband-Teilrisses ausgefallen war. Die Flügel beackern Christian Pulisic und André Schürrle. Die Viererkette vor Torhüter Roman Bürki bilden Lukasz Piszczek, Sokratis, Ömer Toprak und Jeremy Toljan. Im Sturm spielt wie erwartet Neuzugang Michy Batshuayi. Der Stürmer läuft anders als in der Bundesliga nicht mit der Rückennummer 44, sondern der 42 auf. Der Grund: Der inzwischen zum tschechischen Erstligisten FC Vysocina Jihlava gewechselte Nachwuchsspieler Till Schumacher war für die Vorrunde mit dieser Nummer gemeldet, damit ist sie blockiert.

Weil Kapitän Marcel Schmelzer nach seinem im Wintertrainingslager erlittenen Muskelfaserriss noch nicht wieder zum Kader gehört, sitzt Nachwuchsmann Niklas Beste als potenzieller Einwechselspieler für die Außenverteidiger-Position auf der Bank. Neuzugang Manuel Akanji, der diese Position neben seiner gelernten als Innenverteidiger auch spielen könnte, ist für die Europa League nicht spielberechtigt. Der BVB durfte nur einen Winterzugang, der in der Vorrunde bereits Champions League gespielt hat, nachnominiert – und entschied sich für Batshuayi.

Neben Beste sitzen Ersatztorhüter Roman Weidenfeller, Dan-Axel Zagadou, Nuri Sahin, Mario Götze, Alexander Isak und Mahmoud Dahoud auf der BVB-Bank.

So spielt der BVB:

Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Weigl - Pulisic, Castro, Reuys, Schürrle - Batshuayi.