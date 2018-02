Der westfälische Oberligist Rot Weiss Ahlen hat Mouhoub Nait Merabet verpflichtet.

Der 24-jährige Franzose mit algerischen Wurzeln ist im offensiven Mittelfeld sowie auf den Außenbahnen zuhause und gilt als technisch stark und torgefährlich.

In den vergangenen Wochen konnte er Chefcoach Michael Schrank und sein Trainerteam als Testspieler überzeugen. Mouhoub Nait Merabet spielte zuletzt in den USA für den FC Miami City und zuvor in seiner Heimat Frankreich für Olympique Noisy-le-Sec. „Mo bringt viele Qualitäten mit, die uns weiterhelfen werden. Wir sind sehr glücklich, dass er jetzt bei uns ist“, so Trainer Michael Schrank.