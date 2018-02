Am Freitagabend (19:30 Uhr, Stadion Essen) empfängt Regionalligist Rot-Weiss Essen den abstiegsbedrohten Bonner SC zum ersten Heimspiel des Jahres 2018.

Dabei muss Trainer Argirios Giannikis auf einen Spieler verzichten: Stürmer Roussel Ngankam fällt wegen einer Reizung im Knie aus. Kamil Bednarski, der wegen eines Muskelfaserrisses und einer Grippe vier von sechs Wochen Vorbereitung verpasst hatte, ist hingegen wieder fit. Genauso wie Torwart Robin Heller, der sich im November einer Schulteroperation unterzog.

Ob die bisherige Nummer eins ins Tor zurückkehrt, ist offen. „Wir haben dort ein Luxusproblem“, bewertet Giannikis. „Wir haben zwei sehr gute Torhüter, diese Entscheidung lassen wir uns offen. Beide haben sich bisher gut präsentiert.“ Dennoch gilt es als wahrscheinlich, dass Pokalheld Marcel Lenz, der gegen TuRU Düsseldorf drei Elfmeter parieren konnte, auch gegen den Klub aus der ehemaligen Bundeshauptstadt im Tor stehen wird.

Doch nicht nur auf der Torhüter-Position hat Giannikis die Qual der Wahl. Die Mannschaft sei während der Vorbereitung enger zusammengerückt. Bestes Beispiel dafür dürfte Tolga Cokkosan sein. Dem Linksverteidiger wurde nach RS-Informationen im Winter mitgeteilt, dass ihm der Klub keine Steine in den Weg legen würde, sollte er einen neuen Verein finden. Mittlerweile scheint es, als hätte sich der ehemalige Bochumer in die Startelf zurückgekämpft. „Wir haben sehr gute Ansätze gesehen und spielerische Fortschritte gemacht.“ Giannikis kann zufrieden resümieren: „Wir sind schwerer ausrechnbar geworden, weil wir variabler und flexibler geworden sind. Wir haben uns in der Vorbereitung sehr viele Chancen erarbeitet, auch wenn wir die nicht immer in Tore umgemünzt haben.“

Und auch, was den Bonner SC angeht, hat sich der Trainer vorbereitet: „Ich erwarte sie im 4-2-3-1. Sie haben sehr gefährliche Schützen aus der Distanz und beherrschen die Freistöße um den Sechzehner. Es gilt, sauber im Zweikampf zu arbeiten und Überzahlsituationen herzustellen.“ Sollte dies gelingen, dürfte einem erfolgreichen Start in die Restserie nichts mehr im Wege stehen. Das wäre gerade für Giannikis nach der Kritik seit seiner Wechsel-Bekanntgabe wichtig. Insgesamt werden 7000 bis 8000 Zuschauer erwartet.