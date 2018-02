Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund will endlich wieder um Regionalliga-Punkte kämpfen. Das letzte Ligaspiel bestritt die U23 des BVB am 2. Dezember 2017.

Am Freitag (14 Uhr, Grenzlandstadion) steht das Borussia-Duell gegen den Mönchengladbacher Nachwuchs auf dem Programm. Dann würde der letzte BVB-II-Auftritt in der Regionalliga West lange 77 Tage her liegen. Wir haben uns vor dem Spiel in Mönchengladbach mit BVB U23-Trainer Jan Siewert unterhalten.

Jan Siewert, wir groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Freitag endlich wieder losgehen kann?

Wir haben noch am Dienstagabend mit den Mönchengladbachern telefoniert. Aktuell sieht es so aus, dass wir spielen können. Aber das glaube ich erst, wenn der Schiedsrichter auch wirklich angepfiffen hat. Diese Saison ist es wirklich der Wahnsinn, was die Spielabsagen betrifft. Unsere Begegnung in Verl wurde schon fünfmal abgesagt. Unglaublich! Wir haben gerade einmal 17 Partien gespielt und bis Mitte Mai noch 17 weitere Spiele vor der Brust. Das ist ein Wahnsinns-Programm.

Das Spiel in Mönchengladbach soll schon um 14 Uhr angepfiffen werden. Was halten Sie von dieser Anstoßzeit an einem Freitagmittag?

Leider habe ich darauf keinen Einfluss. Klar, dieses Spiel dürfte für viele Fußballfans interessant sein und hätte ein größeres Publikum verdient. Aber so sind die Regeln des Verbandes. Es macht auch keinen Sinn, sich darüber groß zu ärgern. Glauben Sie mir: Ich will einfach nur, dass es endlich wieder losgeht. Wir können es kaum erwarten.

Haben Sie alle Mann an Bord?

Amos Pieper hat eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten und wird ausfallen. Haymenn Bah-Traore wird in der kommenden Woche ins Training einsteigen. Sonst sind alle Mann bereit für das Spiel in Mönchengladbach.