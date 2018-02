Im Amateurbereich hat es im Jahr 2018 bereits sieben Rückzüge gegeben.

Kreisliga B4 Recklinghausen:

Die Reserve von SpVgg Recklinghausen hat seine Mannschaft zurückgezogen, nachdem sie erst in dieser Saison neu gemeldet wurde. Die Abmeldung, die bereits am 30. Januar erfolgte, bestätigte Friedhelm Dukat, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses, der Recklinghäuser Zeitung.

Kreisliga Essen B Süd

Die SG Werden 80 hat seine Mannschaft in der B-Liga abgemeldet. Zuvor gab es eine desaströse Hinrunde, in der Top 100 von RevierSport lagen die Werdener auf dem letzten Platz. 15 Spiele und 8:166 Tore sprechen eine klare Sprache. Auf einen Punkt haben die Werdener vergeblich gehofft. Für den Klub ist es der zweite Abstieg in Serie.

Kreisliga A Oberhausen

Die DJK Arminia Klosterhardt hat seine Drittvertretung aus der Kreisliga A abgemeldet. Damit wird in der Rückrunde nur noch ein Reserve-Team des Landesligisten an den Start gehen. Der Verein gab bekannt: "Mit sofortiger Wirkung wird die 3. Mannschaft der DJK Arminia Klosterhardt vom Spielbetrieb abgemeldet. Der bisherige Trainer David Löchte wird zusammen mit Marc Grzonek ab sofort das Training der 2. Mannschaft in der Kreisliga A leiten. Sie treten somit die Nachfolge von Dennis Zimmert und Martin Schulte an. Peter Simons, der bislang zusammen mit David Löchte die Dritte gecoacht hat, wird als Teammanager das Team komplettieren."

Kreisliga Bochum C2

Vor der laufenden Saison hat TuS Hordel eine neue zweite Mannschaft gegründet. Lange war die nicht am Spielbetrieb beteiligt. Das ursprüngliche Ziel: Mehrere Aufstiege sollten her, damit der eigene Nachwuchs besser an die erste Mannschaft in der Westfalenliga herangeführt werden kann. Doch das hat nicht geklappt, denn nun ist die Mannschaft bereits wieder zurückgezogen worden.

Kreisliga Dortmund C1

Hier hat die DJK Huckarde die vierte Mannschaft vom Kreisliga-Spielbetrieb abgemeldet.

Kreisliga Hagen A2

In Hagen hat es auch eine Abmeldung gegeben. Die Zweitvertretung vom SV Hohenlimburg hat seine Mannschaft abgemeldet.

Kreisliga Gelsenkirchen C1

Hier hat der Erler SV 08 seine zweite Mannschaft zurückgezogen.