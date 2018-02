Für den Regionalligisten Wuppertaler SV ist die Generalprobe vor dem Restrunden-Auftakt am Samstag gegen Rhynern (14 Uhr) komplett in die Hose gegangen.

Beim Bezirksligisten FC Wetter gab es eine 0:1 (0:1)-Niederlage. Viel schlimmer aber ist die Verletzung von Kevin Hagemann. Der Offensivspieler ist bei dem Test erneut aus seine Schulter gefallen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 27-Jährige, der seinen Vertrag beim Wuppertaler SV erst im Januar bis zum 30. Juni 2020 verlängert hatte, droht erneut länger auszufallen. Gegenüber RS betonte Hagemann: "Ich habe erst am Donnerstag einen MRT-Termin. Vorher will ich gar nicht spekulieren. Ich hoffe nur, dass es kein Riss ist und ich nicht länger ausfalle." In der laufenden Saison kam er verletzungsbedingt nur in elf Begegnungen zum Einsatz, schoss hierbei allerdings fünf Tore.

Beim FC Wetter fiel das Tor des Tages nach 29 Minuten. Tarek Hammadi Attar traf für den Bezirksligisten. Interimstrainer Christian Britscho betonte gegenüber der "Wuppertaler Rundschau": "Die Platzverhältnisse waren schwierig, aber das gilt nicht als Ausrede. Wir wollten einen fußballspezifischen Wettkampf. Den hatten wir, obwohl wir nicht alles gut gelöst haben. Das Hauptaugenmerk lag darauf, im Rhythmus zu bleiben. Wir haben das Spiel auf Video aufgenommen und werden es aufbereiten, am Mittwoch dann trainieren. Vor allem hoffen wir, dass es Kevin Hagemann nicht wieder so schlimm an der Schulter erwischt hat. Es sah leider nicht gut aus, da müssen wir abwarten. Ob wir in Rhynern spielen können, ist noch offen. Dirk Schneider ist mit der Westfalia so verblieben, dass wir möglichst am Mittwoch schon ein klares Signal bekommen."

Sollte die Partie angepfiffen werden können, wird Britscho als Trainer an der Seitenlinie stehen. Bisher gibt es noch keinen Nachfolger für den beurlaubten Stefan Vollmerhausen. Am Ende ist es auch möglich, dass Britscho zur Dauerlösung wird, wie Wuppertals Sportvorstand Manuel Bölstler gegenüber RS erklärte. "Christian Britscho weiß, wie man im Seniorenfußball arbeitet. Ich will nichts ausschließen."