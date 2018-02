Unter ihm hat Zweitligist Fortuna Düsseldorf die Kurve bekommen. Nun wurde der Vertrag mit Friedhelm Funkel verlängert.

Im letzten Jahr hat er die Düsseldorfer vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt. Aktuell steht die Fortuna vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Die Funkel-Elf führt die Tabelle nach 22 Partien mit zwei Punkten Vorsprung auf den 1. FC Nürnberg an. Auf Platz drei, der zur Relegation berechtigt, sind es bereits sieben Punkte Vorsprung. Der MSV auf Platz vier liegt bereits neun Zähler hinter der Fortuna.

Vor dem Heimspiel am kommenden Samstag (13 Uhr) gegen Greuther Fürth haben die Verantwortlichen nun Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag des 64-Jährigen, der eigentlich am 30. Juni 2018 ausgelaufen wäre, verlängert. Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender in Düsseldorf, erklärt: „Friedhelm Funkel hat Fortuna sportlich stabilisiert und auch in dieser Saison mit den neuen Spielern eine Mannschaft geformt, die füreinander kämpft und mit der sich alle Fortunen unabhängig vom Tabellenplatz identifizieren können. Mit seiner Erfahrung hat er unsere Spieler weitergebracht und führt sie mit großer menschlicher Stärke und dem richtigen Fingerspitzengefühl. Er ist immer offen für Neues und entwickelt sich selbst stetig weiter. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit und den Weg der Entwicklung auch in der kommenden Saison zusammen weitergehen werden.“

Funkel selber betonte: „Ich habe immer wieder betont, dass mir die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, aber auch mit den Verantwortlichen unheimlich viel Spaß macht. Seit meinem Amtsantritt verfolgen wir akribisch unseren Fortuna-Weg, der uns nun in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga geführt hat. Natürlich möchten wir im Endspurt der Saison unsere aktuelle Position verteidigen. Ich weiß aber nur zu gut, dass dafür noch viel harte Arbeit vor uns liegt.“





Vor wenigen Tagen hatte die Fortuna bereits eine Personalentscheidung verkündet. Martina Voss-Tecklenburg wurde für drei Jahre in den Aufsichtsrat der Fortuna berufen. Sie tritt die Nachfolge von Joachim Hunold an, der nach sechsjähriger Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist.