Leroy Sane ist nur rund zwei Wochen nach seiner Sprunggelenkverletzung in den Kader von Manchester City für das Champions-League-Duell beim FC Basel (Dienstag, 20.45 Uhr) berufen worden.

Teammanager Pep Guardiola zeigte sich am Montag selbst "überrascht" von der schnellen Genesung Sanes - der Verein hatte zunächst mit einer Ausfallzeit von bis zu sechs Wochen gerechnet.

Guardiola deutete sogar einen Einsatz des früheren Schalkers im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse beim Schweizer Meister an: "Er ist noch nicht in perfekter Verfassung, aber will uns helfen. Er arbeitet viel. Er hat zwar nur einmal trainiert, aber er ist jung."

Sane selbst teilte am Montag bei Twitter ein Foto von seiner ersten Einheit und kommentierte: "Großartig, zurück im Training mit den Jungs zu sein."

Sane hatte sich die Verletzung am 28. Januar im FA-Cup-Spiel dem Zweitligisten Cardiff City (2:0) nach einem üblen Tritt zugezogen. Der frühere Bayern- und Barcelona-Trainer Guardiola hatte das harte Einsteigen gegen Sane angeprangert und appelliert: "Fußballer sind Künstler, und die Schiedsrichter haben sie zu schützen, nicht nur meine Spieler, sondern alle. Die Schiedsrichter sollen ihren Job machen."