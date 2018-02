In der 2. Bundesliga geht es am Wochenende mit dem 23. Spieltag weiter. Bochum gastiert mit seinem neuen Trainer Robin Dutt in Heidenheim. Duisburg muss nach Nürnberg.

Den 23. Spieltag tippt Andreas Golombek (Ex-Profi, u.a. Wattenscheid, Düsseldorf, Magdeburg):

Tipps Heim Gast Experte RS 1. FC Kaiserslautern SV Sandhausen 1:1 3,10 2:1 2,55 1. FC Heidenheim VfL Bochum 0:1 1:2 Holstein Kiel Erzgebirge Aue 2:1 3:1 Fortuna Düsseldorf SpVgg Greuther Fürth 3:1 1,70 2:0 1,70 FC Ingolstadt FC St. Pauli 1:1 2:1 Arminia Bielefeld SV Darmstadt 98 2:1 2,00 2:2 3,40 Dynamo Dresden Jahn Regensburg 2:1 2,25 1:2 3,10 1. FC Nürnberg MSV Duisburg 1:2 3,70 2:0 2,00 Eintracht Braunschweig 1. FC Union Berlin 2:0 2,50 1:1 3,40

