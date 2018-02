Dortmunds größter Star feiert nach acht Monaten Pause sein Comeback beim 2:0 gegen Hamburg. Spielerische Defizite kann auch er nicht beheben, aber er hofft auf Besserung.

Gefühle waren wichtig an diesem Tag. Niemand nahm das wörtlicher als Mario Götze, der als Freund von Marco Reus gilt und einen hübschen Satz formulierte, in dem außerordentlich viel gefühlt wurde. „Ich bin super, super happy, dass er wieder zurück ist, dass er sich fühlt, wie er sich fühlt“, sagte der Nationalspieler von Borussia Dortmund über seinen Kumpel, der sich ganz offenbar einigermaßen großartig fühlte. Es sei schön gewesen, „wieder im Stadion zu sein, bei der Mannschaft zu sein“, sagte Reus: „Das habe ich ehrlich gesagt am meisten vermisst: die Kabine, diese Atmosphäre zu spüren.“

Letztes Spiel: DFB-Pokalfinale

Acht Monate oder, wie eifrige Statistiker ausrechneten, exakt 259 Tage musste Reus wegen eines Kreuzbandteilrisses im Knie auf diesen Tag warten. Mit ihm zusammen wartete ein ganzer Verein, eine Stadt. Denn bei Marco Reus handelt es sich ja nicht um viel weniger als eine Sehenswürdigkeit der Region, um eine Identifikationsfigur. Beim 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Hamburger SV feierte der 28-Jährige sein Comeback. Reus ist zurück! Aber – das trübte den schönen Moment ein wenig – der Klub, den er kannte, ist nicht mehr der gleiche.

Das würde er selbst wohl nicht so sagen und vielleicht ist es auch eine dramatisierte Darstellung der Ereignisse. Aber als er zuletzt auflief im DFB-Pokalfinale in Berlin, da war der inhaltlich unumstrittene Thomas Tuchel der Trainer und an Reus’ Seite wirbelten Spieler wie Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang. Der Trainer ist weg, dessen Nachfolger auch, und die beiden Ausnahmespieler haben sich mittlerweile zu anderen Vereinen geekelt. Und so wirkte Reus bei seiner Rückkehr mit seiner Qualität: irgendwie allein. Nach acht Monaten Pause zurückzukommen und sofort der beste Spieler auf dem Platz zu sein, spricht für ihn, erzählt aber auch mehr über den derzeitigen BVB, als dem lieb sein dürfte.

500. Heimsieg des BVB

„Es war nicht exzellent heute“, untertrieb Reus. André Schürrle bemühte sich bewundernswert, die Innenverteidigung mit dem Startelf-Debütanten Manuel Akanji arbeitete sehr solide, Stürmer Michy Batshuayi traf zur Führung (49.). Den dritten Treffer im zweiten Spiel für den BVB feierte die Leihgabe vom FC Chelsea mit einem Salto, den auch Vorgänger Aubameyang im Programm hat. Wer es schöner macht? „Da ich nie weiter als bis zum Purzelbaum gekommen bin, kann ich das nicht beurteilen. Für mich ist beides ein Wahnsinn“, bemerkte Trainer Peter Stöger.

Die Dienste Batshuayis sind auch in der Zukunft gefragt. Eine Kaufoption für den Sommer ließ der FC Chelsea in den Verhandlungen nicht zu, aber beim BVB hoffen sie, dass ein Kauf trotzdem möglich sein wird, weil beim englischen Topklub die Planstellen im Sturm bereits anderweitig vergeben sind.

Auf diese Personalie hat Reus wenig Einfluss, aber ansonsten beflügelt seine Rückkehr die schwarz-gelben Hoffnungen. Zum Beispiel darauf, dass er ein bisschen was vom alten BVB zurück bringt, dass der Spektakel-Klub, der derzeit selbst gegen ausgesuchte Mittelmäßigkeit der Liga bestenfalls Ergebnisfußball zustande bringt, wieder zu sich selbst findet.

Mario Götze (90.+2) machte den 500. Heimsieg der Dortmunder Liga-Historie amtlich. Vorlage: Schürrle. Drei große Namen, die in ihren anderthalb gemeinsamen Jahren kaum einmal zusammen spielten. „Wir flachsen schon selber in der Kabine darüber. Es wird mal Zeit, dass wir zusammen auf dem Platz stehen“, sagt Reus.

Und dass sie gemeinsam in die Zukunft aufbrechen. Schließlich steht im Sommer die WM an. Mit Bundestrainer Joachim Löw war Reus stets im Austausch: „Ich weiß, wenn ich meine Leistung bringe, dann werde ich auch dabei sein.“

Der Blick geht nach vorn. Optimistisch. Der Vize-Kapitän gab die Denkrichtung vor. „Es ist mir wichtig, dass wir nicht nur das Negative sehen. Klar können wir noch besser spielen. Aber sowas braucht Zeit. Wenn du Spiele gewinnst, kommt das Spielerische automatisch.“

Das ist die Hoffnung vor der ersten Englischen Woche des neuen Jahres, in der Donnerstag (19 Uhr) die Zwischenrundenpartie in der Europa League gegen Atalanta Bergamo wartet, drei Tage später die Partie in Mönchengladbach.

Zukunft gestalten

Und wenn es kommt, wie erhofft, dann wird sich Reus sicher noch wohler bei seinem Heimatverein fühlen. Sein Vertrag läuft im Sommer 2019 aus, kurz vorher wird er 30 Jahre alt. Vor der Unterzeichnung seines letzten großen Vertrags wird er seine Optionen und die Perspektive in Dortmund sehr gründlich prüfen. Der BVB hat bereits öffentlich hinterlegt, gern in Verhandlungen eintreten zu wollen. Doch Reus wollte zunächst auf den Platz zurückkehren. Nun kann die Zukunft bald gestaltet werden. Vielleicht.