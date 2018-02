Hans-Joachim Watzke hat einen Verbleib von Trainer Peter Stöger bei Borussia Dortmund über den kommenden Sommer hinaus in Aussicht gestellt.

«Er hat in der Bundesliga noch kein Spiel verloren. Wenn wir weiterhin keines verlieren, wären wir schön blöd, wenn wir das nicht weitermachen würden. Wir sind zufrieden, weil er ein außergewöhnlich guter Trainer ist», sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten am Sonntag in der Sky-Sendung «Wontorra - der Fußball-Talk».

Watzke verwies auf das gute und vertrauensvolle Verhältnis zwischen der BVB-Führung und dem Österreicher. «Ich glaube auch, dass die Fans Peter Stöger jetzt schon ins Herz geschlossen haben, weil er eine unaufgeregte Art hat. Er ist sehr authentisch und passt gut ins Ruhrgebiet.» Der 51 Jahre alte Stöger hatte am 10. Dezember beim BVB die Nachfolge von Peter Bosz angetreten und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 unterschrieben.