Mit dem 6:2 (1:0)-Auswärtssieg bei Rot-Weiß Oberhausen hat die U19 von Borussia Dortmund den zweiten Platz in der A-Junioren-Bundesliga hinter Schalke gefestigt.

Jahr für Jahr ist es das gleiche Bild in der A-Junioren-Bundesliga-West. Die beiden Kontrahenten Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 stehen ganz oben in der Tabelle und machen die ersten beiden Plätze unter sich aus. Ein weiteres Indiz für die Dominanz der beiden Revierrivalen: In den letzten drei Jahren wurde der Sieger der Weststaffel auch Deutscher Meister. 2015 triumphierte Schalke, in den letzten beiden Jahren hatte der BVB die Nase vorn.

Der Grundstein wird in der U12 und U13 gelegt

Trotz wechselnder Jahrgänge schaffen es beide Akademien immer wieder schlagkräftige Mannschaften aufzubieten, die bundesweit kaum zu schlagen sind. Eine einzigartige Qualität und Kontinuität, die ihresgleichen sucht. Derzeit stehen die Knappen und die Schwarz-Gelben punktgleich auf Rang eins und zwei der Tabelle. Schalke hat aber noch zwei Spiele weniger und könnte die Tabellenführung in den zwei Nachholspielen weiter ausbauen.

Saison 2014/2015:



Saison 2015/2016:



Saison 2016/2017:



Für den U19-Trainer von Borussia Dortmund, Benjamin Hoffmann, liegt dies aber vor allem an der guten Vorarbeit seiner Trainerkollegen. "Der Grundstein wird bei beiden Vereinen nicht nur in der U19 gelegt, sondern auch in den unteren Mannschaften, sprich in der U12 und U13. Wir haben dort gute Trainer, die die Jungs gut ausbilden", sagt der 37-Jährige und fügt hinzu: "Über Schalke kann ich nicht reden. Ich weiß nur, dass sie es in der U19 und auch in der U17 sehr erfolgreich machen. Da gibt es immer wieder dieses Duell."

Die aktuelle Tabelle: