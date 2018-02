Die Fans des VfL Bochum waren begeistert, Interims-Trainer Heiko Butscher genoss den frenetischen Applaus, der wie Balsam auf die Wunden wirkte:

"Die Mannschaft hat alles reingelegt heute. Sie hat einen sehr guten Charakter, das hat sie gezeigt. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs", kommentierte der neue Coach das schwer erkämpfte 2:1 (0:0) gegen Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98.

Zwei Tage nach der Doppelentlassung von Cheftrainer Jens Rasiejewski und Sportvorstand Christian Hochstätter kehrten die Westfalen in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Erfolgspfad zurück. Zuletzt hatte es vier Niederlagen in Folge gegeben, der Abwärtstrend wurde am Freitag gegen die Lilien in einem Kampfspiel dank viel Moral gestoppt. Ein Kopfball-Eigentor von Fabian Holland (69.) bescherte dem VfL den Dreier, nachdem Lukas Hinterseer (66.) die Darmstädter Führung durch Romain Bregerie (61.) ausgeglichen hatte.

"Ich habe versucht, die Spieler zu motivieren und für die Situation zu sensibilisieren", betonte Butscher. Für ihn wird die Position als Chefcoach auf der Trainerbank allerdings nur ein Intermezzo sein, denn er hat noch keine A-Lizenz. Immerhin hat die ihm gestellte Aufgabe nach den turbulenten letzten Tagen mit Bravour gemeistert.

Innenverteidiger Patrick Fabian meinte deshalb auch: "Man hat hier unheimlich viele Steine von den Herzen fallen hören. Nach dem schnellen Ausgleich war das Stadion da, dann haben wir Selbstvertrauen bekommen." Er warnte allerdings vor zu viel Euphorie: "Es war auch nur ein Sieg, wir haben 26 Punkte und können uns bis Mai natürlich nicht ausruhen."

Torschütze Hinterseer wusste auch, dass dem VfL diesmal das Glück zur Seite stand: "Auch so ein Eigentor gehört dann mal dazu, oft kommt ja dann alles zusammen – so wie zuletzt im Negativen war es dann heute im Positiven."

Erleichtert war auch der neue Manager Sebastian Schindzielorz. "Man kann sich das besser nicht wünschen. Den Druck habe ich schon gemerkt. Ich bin stolz auf die Jungs und stolz auf die Fans auf der Tribüne", sagte er bei Sky: "Man hat gemerkt, dass die Stimmung eine andere war." Auf diesem Befreiungsschlag gilt es nun aufzubauen. "Nach einem Sieg ist es umso schöner, dass wir mit den Fans feiern konnten", sinnierte Mittelfeldspieler Kevin Stöger: "Nach dem 0:1 haben wir uns gesagt 'Jetzt erst recht!'. Die Fans haben uns einen richtigen Schub gegeben und uns nach vorne gepeitscht."

Butscher gab seinem Nachfolger auf der VfL-Bank schon einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg: "Ich weiß nicht, wer es wird. Aber ich wünsche mir, dass er für Bochumer Fußball steht. Diese Identität darf nicht verloren gehen." Die Bochum Anhänger unter den 14.520 Zuschauern dürften es ähnlich sehen.