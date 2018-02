Beim 2:1 (0:0)-Erfolg des VfL Bochum über Darmstadt 98 in der zweiten Bundesliga hat Interimstrainer Heiko Butscher für personelle Überraschungen gesorgt.

In der 90. Spielminute war es dann doch soweit. Auf der Tafel des vierten Offiziellen blinkte die Nummer 21 in grün auf - Einwechslung von Stefano Celozzi für wenige Augenblicke. Der Kapitän der Bochumer schmorte zuvor das gesamte Spiel auf der Ersatzbank. Und das obwohl ihn Interimstrainer Heiko Butscher bei seinem Amtsantritt noch als Anführer der Mannschaft bestätigt hatte. Für Thomas Eisfeld kam es dagegen noch dicker - er gehörte nicht einmal zum Kader. Butscher gewährte nach dem Spiel Einblicke in seine Überlegungen.

Zu Celozzi sagte er: „Stefano hat die Entscheidung klaglos hingenommen. Er hat in der vergangenen Zeit Positionen gespielt, die ihm nicht so gelegen haben. Er ist in einer schwächeren Phase.“ Dennoch sei sich Butscher sicher, dass Celozzi in Zukunft wieder auf dem Platz stehen wird. Und das dann auch mit der Binde am Arm: „Er ist mein Kapitän und das wird auch so bleiben.“ Gesundheitliche und menschliche Faktoren spielten bei der Entscheidung gegen Celozzi keine Rolle - lediglich sportliche: „Gyamerah ist auf der Seite im Moment stabiler.“

Eisfeld nicht im Kader - Dornebusch emotional

Bei Thomas Eisfeld ist die Situation ähnlich. Der offensive Mittelfeldspieler gehörte sogar nicht einmal mehr zum 18-Mann-Aufgebot der Bochumer. Für ihn nahm Görkem Saglam auf der Ersatzbank Platz. „Ich habe mit Thomas persönlich gesprochen und gesagt, dass es mir leidtut“, so Butscher: „Weil ich ihn als Menschen mag. Er hat die Entscheidung akzeptiert.“ Auch zu einer weiteren schwierigen Personalentscheidung bezog Butscher Stellung - zur Position zwischen den Pfosten.

Der gefeuerte Jens Rasiejewski schenkte Felix Dornebusch in zwei Partien das Vertrauen, doch für Butscher ist Manuel Riemann die Nummer eins im Bochumer Tor: „Felix ist am Seitenrand voll mitgegangen - das hat mich gefreut. Alle haben verstanden, dass es nicht um persönliche Schicksale geht, sondern nur um den VfL.“ Mit dieser Einstellung könnten dann auch wieder weitere Siege auf diesen ersten Befreiungsschlag folgen.