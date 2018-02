Die U19 des VfL Bochum hat am Freitagabend einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen müssen. In Mönchengladbach gab es eine 1:2 (0:0)-Pleite.

Während die Profis des VfL Bochum ggen Darmstadt erfolgreich um wichtige Punkte gegen den Abstieg kämpften, wollten die A-Junioren zumindest über Nacht die Tabellenführung in der U 19-Bundesliga West übernehmen. Doch nach dem 1:2 bei den Talenten von Borussia Mönchengladbach bleibt die Mannschaft von Dimitrios Grammozis vorerst auf dem dritten Tabellenplatz.

Die Tore fielen spät: Alper Arslan brachte Gladbach in Führung (79.), Baris Ekincier aber glich aus (83.). Doch eine Minute vor dem Abpfiff glückte Mika Hanraths der Siegtreffer für die Gladbacher.

In die Saison gestartet war die A-Jugend ja mit Jens Rasiejewski als Coach, der im Oktober die Profis übernahm und später einen Vertrag bis 2019 erhielt. Am Mittwoch wurde der Fußball-Lehrer von seinen Aufgaben freigestellt. Ob er als Trainer in den Jugendbereich zurückkehrt, ist noch offen, erklärte Aufsichtsrats-Vorsitzender Hans-Peter Villis. Rasiejewski, so der Vereinschef, wollte nach der Trennung erst einmal ein wenig Ruhe haben. Ein Gespräch darüber, ob es eine weitere Zusammenarbeit geben könnte, steht noch aus.