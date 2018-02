Im Spitzenduell der Landesliga Westfalen hat der SSV Buer einen Punkt beim Tabellenführer Horst-Emscher geholt. Bei eisigen Temperaturen hieß es 1:1 (1:1).

"Wir freuen uns über den gewonnenen Punkt. Wir bleiben weiter oben dran und würden uns nicht beschweren, wenn es am Ende der Saison zum Aufstieg reicht", freute sich Marvin Blum, Torhüter vom SSV Buer. Der Tabellenzweite begann sehr engagiert im Derby gegen den Spitzenreiter vom Schollbruch. Trotz der knackigen Kälte waren die Spieler aus Buer direkt konzentriert und waren auf Hochtouren - nicht so die Horster.

"Die ersten 20 bis 30 Minuten gehörten wohl eher dem SSV, da waren wir noch nicht voll da", wusste auch Horsts Spielertrainer Alexander Thamm. Es dauerte auch nicht lange, bis das erste Tor fiel. Daniel Moritz nutzte einen Fehler von Alexander Rudolf im Horster Tor und traf zum frühen 0:1 (3.). Der Schlussmann ließ einen Schuss nach vorne abklatschen.

Ausgleich aus dem Gewühl heraus

In der Folge verpassten es Kaan Gülmez und Mike Rogowski, den zweiten Treffer zu erzielen und die Führung auszubauen. "Bei den Aktionen hat uns vielleicht das nötige Quäntchen Glück gefehlt. Den Rest müssen wir einfach besser ausspielen. Wir haben in der ersten Halbzeit viele Räume bekommen", konstatierte Blum.

So kamen dann aber die Hausherren nach und nach ins Spiel. In der 20. Spielminute war es der Kapitän höchstpersönlich, der seine Mannschaft mit dem 1:1-Ausgleichstreffer zurück ins Spiel brachte. Ahmet Inal traf aus dem Gewühl heraus in die Maschen.

In der zweiten Halbzeit hatten wir ca. 70 Prozent der Spielanteile, aber haben die Dinger nicht gemacht. Alexander Thamm (SV Horst-Emscher 08)

Nach dem Pausentee kippte die Partie in die komplett andere Richtung. Der SV Horst-Emscher war spielbestimmend und wurde zunehmend gefährlicher vor dem Tor. Vor allem über die schnellen Außenbahnspieler Tolga Cengelcik und Cedrick Hupka wurde es teilweise brandgefährlich. Die nötige Kaltschnäuzigkeit fehlte jedoch beim letzten Pass. "Ich will mir da kein Urteil anmaßen. Die Jungs kommen mit so viel Tempo in den Sechzehner und machen alles richtig, aber dann ist da halt immer noch ein Bueraner dazwischen", wusste Thamm.

"In der zweiten Halbzeit hatten wir ca. 70 Prozent der Spielanteile, aber haben die Dinger nicht gemacht", ärgerte sich der ehemalige Profifußballer und fügte an: "Wir sind jetzt aber nicht total enttäuscht. Das war hier immer noch ein Topspiel und dazu auch ein Derby."

Für den SV Horst-Emscher 08 geht es am kommenden Spieltag (Sonntag, 18.02. / 15:15 Uhr) auswärts beim BSV Schüren ran. "Da wartet direkt der nächste Brocken auf uns", erklärte Thamm. Der SSV Buer gastiert beim SSV Mühlhausen-Uelzen.