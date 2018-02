ETB Schwarz-Weiß Essen hofft vor dem Spiel gegen den 1. FC Monheim (Samstag, 16 Uhr) auf einen bespielbaren Rasen. Trainer Manfred Wölpper sieht seine Mannschaft gut vorbereitet.

Nachdem die Essener im neuen Jahr Pech mit den Witterungsbedingungen hatten und auch der zweite Versuch, die Partie gegen den 1. FC Bocholt auszutragen, abgesagt wurde, steht am Samstag (16 Uhr) das erste Pflichtspiel der Saison an. ETB-Trainer Manfred Wölpper hofft deshalb, dass das Wetter mitspielt und es endlich losgehen kann. Stand jetzt sieht es gut aus, dass angepfiffen wird: "Der Platz ist momentan bespielbar, mal sehen wie es am Samstag aussieht."

Nachdem die Mannschaft zum Rückrundenende den Ausfall einiger Leistungsträger verkraften musste, hat sich die Situation jetzt etwas gebessert. "Zwar sind noch nicht alle Spieler mit an Bord, aber es entspannt sich jetzt langsam", stellt Wölpper die Personalsituation dar.

Das Fehlen von wichtigen Spielern ist laut Wölpper ein möglicher Grund, warum sich zum Jahresende teils deutliche Niederlagen mit klaren Siegen abwechselten. "Dazu haben wir vielleicht am Anfang der Saison über unseren Möglichkeiten gespielt", erklärt er. Nach diversen Testspielen während der Winterpause ist nun der Tabellenfünfte aus Monheim am Uhlenkrug zu Gast.

Wölpper ist mit der Vorbereitung und den Tests durchaus zufrieden. Vor allem die Spiele gegen Haltern und die Schalker U23 waren trotz der Wtitterungsbedingungen und den Personalsorgen positiv zu bewerten. "Zwar haben wir mit 3:5 verloren, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war gut", sagt Wölpper zu dem Spiel auf Schalke.

Gegen den 1. FC Monheim erwartet Wölpper ein schwieriges Spiel. "Wir müssen gegen einen wirklich starken Aufsteiger antreten, der nicht grundlos so weit oben in der Tabelle steht", erklärt er. "Sie hatten gegen Ratingen kein Glück, die Qualität der Mannschaft ist aber auf jeden Fall da. Wölpper weiß also, worauf er seine Mannschaft einstellen muss. Mit einem Sieg gegen Monheim und einem möglichen Dreier im Nachholspiel könnte der ETB mit dem aktuellen Fünften gleichziehen.