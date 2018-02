Arminia Klosterhardt ist auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Am Sonntag (11 Uhr) müssen gegen Fortuna Düsseldorf Punkte her.

Der Sensationsaufsteiger der letzten Saison kämpft um den Verbleib in der U19-Bundesliga. Aktuell steht Arminia Klosterhardt im neuen Jahr jedoch ohne Punkte dar. Gegen Fortuna Düsseldorf fordert Trainer Robin Krüger die ersten Zähler.

Vier Teams kämpfen noch

Krüger analysiert die Tabellenkonstellation objektiv: "Momentan sieht es so aus, als ob es einen Vierkampf um den Klassenerhalt gibt. Bielefeld, Gladbach, Paderborn und wir wollen unbedingt auf einen der Nicht-Abstiegsplatz."

Der Ex-Essener sieht seine Mannschaft gegen die Landeshauptstädter in der Pflicht und baut ungewöhnlich viel Druck auf, obwohl nach der Tabellenkonstellation nach wie vor alles offen ist: "Wenn wir gegen die Fortuna nicht anfangen, Zähler zu holen, müssen wir uns gar nicht mit dem Ligaverbleib beschäftigen", meint Krüger. Das Spiel gegen Düsseldorf wird aber ein hartes Stück Arbeit für den Außenseiter. Das Team von Fortuna Düsseldorf steht momentan auf Platz sieben und somit im gesicherten Mittelfeld. Den kommenden Gegner schätzt Krüger ähnlich stark ein wie die Münsteraner.

"Müssen eine gute Leistung abrufen"

"Düsseldorf hat eine ähnlich hohe Qualität wie Münster, gegen die wir nicht gut gespielt haben", erläutert Krüger. Er will vor allem das Abwehrverhalten und die Arbeit gegen den Ball von der gesamten Mannschaft verbessert sehen. "In diesem Bereich waren wir wesentlich schwächer als Münster", kritisiert Klosterhardts Trainer. "Unser Anspruch sollte es sein, mit den Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld mithalten zu können, was uns gegen Münster und auch im Hinspiel gegen Düsseldorf (1:2) nicht gelungen ist."