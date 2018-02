Der Landesligist SV Horst-Emscher hat die Verträge mit seinem Trainerduo Jens Grembowietz und Alexander Thamm verlängert.

Den beiden Trainern ist es in kurzer Zeit gelungen, aus dem Absteiger der letzten Saison einen Aufstiegsaspiranten zu formen. Aktuell führt der Klub die Tabelle an, am Wochenende steigt das Topspiel gegen den ersten Verfolger SSV Buer.