Jetzt ist es also doch passiert. Der Zweitligist VfL Bochum hat am Mittwochabend die Reißleine gezogen und Christian Hochstätter und Jens Rasiejewski entlassen.

"Wir sind aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Wochen zu dem Entschluss gekommen, dass das gesamte Team einen neuen Impuls braucht“, sagt Hans-Peter Villis, Aufsichtsratsvorsitzender des VfL. Die Aufgaben von Hochstätter übernimmt mit sofortiger Wirkung Sebastian Schindzielorz. Für das Spiel gegen den SV Darmstadt wird der bisherige Co-Trainer Heiko Butscher die Mannschaft betreuen.

Kurzfristig soll so die Wende gelingen, denn dem VfL, der mit dem Ziel Bundesligaaufstieg in die Saison gestartet war, muss aktuell um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bangen. Das Horrorszenario 3. Liga ist nicht mehr völlig unrealistisch. Die Mehrheit der Fans ist bereits seit längerer Zeit gegen Hochstätter, da in den letzten Monaten viel passiert ist. Nicht nur der Ärger um Abwehrspieler Felix Bastians, der mittlerweile in die erste chinesische Liga gewechselt ist.

Wir haben uns im Netz umgeschaut, wie die VfL-Anhänger vor dem Kellerkrimi am Freitag gegen Darmstadt 98 auf die Doppelbeurlaubung reagieren.