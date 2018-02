Erster gegen Zweiter: Ligaprimus SV Horst-Emscher 08 trifft im Gelsenkirchener Landesliga-Derby auf Tabellennachbar SSV Buer 07/28. Die Horster können mit einem Sieg den Spitzenplatz weiter sichern.

Das erste Spiel für den SV Horst-Emscher 08 im Fußballjahr 2018 hat es in sich! Am Freitag (19 Uhr) empfängt der Tabellenführer den Gast aus Buer auf der Sportanlage "Auf dem Schollbruch". Horst kann mit einem Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg machen. Die Hausherren haben zudem ein Spiel weniger als der Konkurrent absolviert und könnten sich noch weiter absetzen. Vor der Partie beträgt der Abstand zwischen beiden Teams fünf Punkte. Horsts Trainer Alexander Thamm ist jedoch kein Freund davon, weit in die Zukunft zu schauen. Er schaut nur zum nächsten Spiel

Derby sagt alles über die Bedeutung des Spiels

Die Wichtigkeit und die Bedeutung des Spiels gegen Buer muss Thamm eigentlich nicht mehr betonen. "Es ist das erste Punktspiel des neuen Jahres und die Entfernung zwischen Horst und Buer sagt im Prinzip alles über den Stellenwert der Partie aus. Es ist ein Derby und wir sind alle heiß drauf", sagt Thamm über das erste Spiel im neuen Jahr. Mit Buer ist jedoch ein sehr starker Gegner zu Gast. Thamm erwartet eine knifflige Auseinandersetzung mit einem starken Gegner. "Sie haben einen brutalen Lauf und zuletzt acht von neun Spielen für sich entschieden", erklärt der Horster Trainer. "Der SSV verfügt über viel Erfahrung, auch aus der Oberliga, was sich auch in der Tabellenkonstellation bemerkbar macht."

"Müssen ein Tor mehr machen als der Gegner"

Thamms Herangehensweise an das Spitzenspiel scheint ebenso simpel wie genial: "Im Endeffekt müssen wir ein Tor mehr schießen als der Gegner, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Wir haben in der Vorbereitung an einigen Stellschrauben gedreht und sind bereit, die erarbeiteten Aspekte umzusetzen", meint Thamm.

Trotzdem will der ehemalige Essener das Spiel nicht überbewerten. "Uns ist klar, dass wir uns eine gute Ausgangsposition in Richtung Aufstieg erspielen können. Dennoch haben wir noch insgesamt 17 Partien zu bestreiten. Da können wir nicht so weit schauen." Der Aufstieg ist also noch kein Thema in Horst. Er war nach dem vergangenen Abstieg und dem Umbruch auch nicht das zwingende Ziel. Thamm: "Wir haben einen Umbruch auf vielen Ebenen vollzogen. Der ist gut verlaufen, was sich auch in den Ergebnissen zeigt, das ist das Wichtigste."