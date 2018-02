Die rechte Seite ist in dieser Saison eine der großen Schwachstellen des Bundesligisten 1. FC Köln.

Defensiv haben sich schon mehrere Spieler versucht. Lukas Klünter etwa, der aber gezeigt hat, dass er in der Offensive derzeit besser aufgehoben ist. Frederik Sörensen, der allerdings in der Innenverteidigung seine besten Spiele gemacht hat. Auf dem Flügel fehlt ihm die Schnelligkeit, in den vergangenen Monaten fielen mehrere Gegentore über seien Seite. Marcel Risse kann die Position auch spielen, er fehlt aber seit Monaten wegen einer Knieverletzung.

Ursprünglich war Pawel Olkowski für diese Position vorgesehen. Allerdings läuft er seiner Form seit Jahren hinterher. In dieser Saison kam er bisher auf fünf Einsätze in der Liga, zudem auf fünf Partien in der Europa League. Drei Mal musste er für die U21 in der Regionalliga West auflaufen. Gut möglich, dass seine Zeit in Köln in den kommenden Tagen abläuft. Denn während das Winter-Transferfenster in Deutschland bereits geschlossen ist, können polnische Vereine noch bis zum 28. Februar Spieler verpflichten.

Und Legia Warschau soll an einer Verpflichtung des 27-Jährigen interessiert sein. 300.000 Euro soll Warschau geboten haben. Laut der "BILD" wurde das Angebot mittlerweile nachgebessert. 2014 hatte Köln 900.000 Euro für Olkowski bezahlt. In den ersten Spielen nach der Winterpause stand der 13-fache polnische Nationalspieler noch nicht im Kader des Bundesliga-Letzten. In Köln steht Olkowski noch bis zum 30. Juni 2019 unter Vertrag. Eine echte Perspektive besitzt er aber nicht, schließlich hat der FC im Winter auch versucht, einen neuen Rechtsverteidiger zu verpflichten. Interesse bestand offenbar an Robert Gumny von Lech Posen, der vor wenigen Tagen bei Borussia Mönchengladbach durch den Medizincheck fiel.

Olkowski wäre nach Konstatin Rausch (Dinamo Moskau) der zweite Abgang bei den Kölnern, die auf der anderen Seite mit Simon Terodde (VfB Stuttgart) und Vincent Koziello (OGC Nizza) im Winter auch zwei Spieler verpflichten konnten.