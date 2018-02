Bayer Leverkusen darf nach 2009 wieder vom DFB-Pokalfinale in Berlin träumen. Ausgerechnet gegen Werder Bremen zog Bayer mit 4:2 nach Verlängerung ins Halbfinale des Wettbewerbs ein.

Im Mai 2009 hatte Leverkusen gegen Bremen bei seiner letzten Final-Teilnahme mit 0:1 verloren. Simon Rolfes (36) erinnert sich im Gespräch mit dieser Redaktion an das Finale und ärgert sich heute noch.

Simon Rolfes, wo haben Sie das Spiel zwischen Bayer und Bremen verfolgt?

Ich war am Dienstagabend im Leverkusener Stadion und bereue meinen Besuch keineswegs. Es war wirklich ein tolles Fußballspiel. Es ging rauf und runter, spannender geht es kaum. Klar, wenn Werder das 3:0 in der Anfangsphase macht, dann kommt Bayer wohl auch nicht mehr zurück. Mir hat der Endstand letztendlich gefallen.

Dabei haben Sie auch viereinhalb Jahre das Werder-Trikot getragen...

Ja, Bremen war auch eine schöne Station. An Werder erinnert sich ja fast jeder Ex-Bremer gerne. Es ist einfach ein angenehmer, sympathischer Verein. Aber die zehn Jahre in Leverkusen haben mich schon zu einem Bayer-Fan gemacht. Da gab es für mich am Dienstag keine zwei Fragen, welchem Klub ich die Daumen drücke. Ich freue mich, dass ich dieses Spiel live verfolgen konnte. Letztendlich ist die Konstellation Leverkusen gegen Bremen für mich immer eine besondere.

Die Spiele von Leverkusen machen aktuell sehr viel Spaß. Die Auftritte erinnern sogar ein wenig an die von Borussia Dortmund - in Bestform versteht sich.

Das finde ich auch. Dortmund hat in seiner Glanzzeit einen temporeichen, attraktiven Fußball gespielt. Solch einen Stil präferierte auch Bayer schon vor Jahren. Aber in der letzten Zeit war das nicht mehr der Fall. Erst als im Sommer Heiko Herrlich das Traineramt übernahm, erinnert der Leverkusener Fußball wieder an die tollen Bayer-Zeiten. Dabei wurde Herrlich schon zu Saisonbeginn von einigen kritisch beäugt. Er hat es aber schnell geschafft, die Mannschaft in Form zu bringen. Es macht Spaß, den Leverkusenern zuzuschauen. Bayer spielt wieder einen sehr attraktiven Fußball. Das ist ein großer Verdienst von Trainer Heiko Herrlich

Trauen Sie Bayer Leverkusen den Pokal-Titel zu? Die Bayern sind ja auch noch in der Verlosung.

(lacht) Ja, das ist das kleine Problem. Ich denke, wenn jemand den Bayern gefährlich werden kann, dann ist es aktuell Bayer Leverkusen. Wenn man den Pokal gewinnen will, dann muss man auch die Bayern schlagen. Ich wünsche Bayer Leverkusen im Halbfinale ein Heimspiel und dann den Einzug ins Endspiel. Berlin ist wirklich eine Reise wert. Dieses Finale, in diesem tollen Wettbewerb, gehört zu den Höhepunkten. Der Titel ist drin!