Die Fans des FC Schalke 04 beten und hoffen aktuell, dass nach Leon Goretzka nicht auch noch Max Meyer Gelsenkirchen im Sommer verlässt. Christian Heidel verrät, wie die Chancen auf einen Verbleib stehen.

Noch am Dienstag hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass der 22-jährige Mittelfeldspieler ins Visier des FC Barcelona geraten ist. Die Katalanen sollen Meyer als Ersatz für Andres Iniesta, der im Mai 34 Jahre alt wird, auf dem Zettel haben. Neben "Barca" sollen aber mindestens ein halbes Dutzend andere Klubs Interesse an dem Mann, der das Fußball spielen beim FC Sardegna Oberhausen lernte, Interesse bekunden. Das weiß auch S04-Sportvorstand Christian Heidel.

Gegenüber der "Sport Bild" am Mittwoch (7. Februar 2018) zeigt sich der Schalke-Manager trotz des großen Interesses anderer Vereine an Meyer zuversichtlich, dass dieser auch über den 30. Juni 2018 weiter auf Schalke spielen wird: "Der Berater hat das Angebot vor dem ersten Rückrundenspiel in Leipzig bekommen und sicher mit Max besprochen. Es ist eine gute Offerte, ohne dass ich jemals über Zahlen sprechen werde. Jetzt soll er es sich in Ruhe überlegen."

Der 54-jährige Heidel erklärt in der "Sport Bild", warum er an Meyers Stelle auf Schalke bleiben würde: "Ich will ihm nicht hineinreden, aber wird sind der Auffassung, dass ein Verbleib auf Schalke das Beste für ihn ist. Ich glaube, unser Trainer ist der Einzige, der sich vorstellen konnte, dass Max Meyer auf der Sechser-Position spielen kann. Domenico Tedesco hat die Mannschaft um ihn herum geformt, dass es für Max Meyer nun einen idealen Platz gibt. Vorher war das nicht der Fall."

Zudem betont Heidel, dass Meyer es sich überlegen solle, ob er diese neue Position, auf welcher er so stark agiert, auch bei einem anderen Verein bekommen würde. Heidel weiter: "Wir würden es auf jeden Fall sehr bedauern, wenn er Schalke verlässt. Weil er hier aufgeht, es für ihn passt, Schalke seine Heimat ist. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum er weggehen sollte."

Seit Januar 2013 besitzt Meyer auf Schalke einen Profivertrag. Im Juli 2009 wechselte er vom MSV Duisburg in die königsblaue Knappenschmiede.

Seine Bilanz auf Schalke kann sich sehen lassen:

U17: 41 Spiele, 17 Tore, 12 Vorlagen

U19: 34 Spiele, 21 Tore, 14 Vorlagen

U23: 1 Spiel, zwei Tore, keine Vorlage

Profis: 186 Spiele, 22 Tore, 24 Vorlagen