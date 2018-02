Mit seinem verwandelten Elfmeter stieß Dennis Malura am Sonntag das Tor zum Halbfinale weit auf. Dieses Spiel spürte er noch zwei Tage später in den Knochen.

"Voll", antwortete er grinsend auf die Nachwirkungen des TuRU-Spiels angesprochen. Der Rechtsverteidiger war der Aktivposten der Essener im Pokal-Viertelfinale, setzte sich über seine Seite immer wieder nach vorne durch, ehe er von seinen Gegenspielern häufig gefoult wurde. "Ich habe das Pokalspiel extrem gemerkt. Im Rücken, im Bauch, im Knöchel - ganz frisch war ich gegen Köln noch nicht", gab Malura zwei Tage nach dem Spiel in der Landeshauptstadt zu.

Doch - und das sagte der gebürtige Berliner, der in Solingen aufgewachsen ist, mit Überzeugung. Auch mit 33 Jahren hat er den Spaß am Fußball nicht verloren, selbst nach Spielen nicht, wo er so oft gefoult wurde wie in Düsseldorf. "Es ist ja nicht immer so", weiß der Rechtsfuß. "Wenn es mir keinen Spaß machen würde, hätte ich bereits vor zwei Jahren aufgehört."

Für knapp 30 Minuten sollte es im Test gegen de U21 des 1. FC Köln am Ende dennoch reichen. Dann kam er für das Essener Eigengewächs Ismail Remmo ins Spiel. "Es haben die Jungs gespielt, die am Sonntag weniger auf dem Feld waren, aber die haben das echt ordentlich gemacht", lobte der ehemalige Zweitliga-Spieler von 1860 München und Heidenheim. "Im Großen und Ganzen war es ein ordentlicher Test unter guten Bedingungen."

Was er nach der Restserie bei Rot-Weiss Essen machen wird, weiß Malura nach aktuellem Stand noch nicht. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Nur eine Sache ist für ihn klar: "Ich will auf keinen Fall mit dem Fußballspielen aufhören. Ich werde noch so lange auf dem Feld stehen, wie der Körper mich trägt."