Rot-Weiss Essen hat das Testspiel am Dienstag bei der U21 des 1. FC Köln erfolgreich bestreiten können. Dank zwei Toren von Marcel Platzek gewann RWE mit 2:1 (0:0).

Nur zwei Tage nach dem 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen im Niederrheinpokal-Viertelfinale setzte Trainer Argirios Giannikis auf die sogenannte zweite Garnitur, auch wenn ihm diese Bezeichnung missfällt: "Das höre ich nicht gerne. Es waren die Spieler auf dem Platz, die für das Pokalspiel nicht berücksichtigt wurden. Es war ein Zwischenzeugnis der Vorbereitung mit Ausrichtung zum Gegner." Von den Spielern, die gegen TuRU Düsseldorf 120 Minuten gespielt haben, mussten nur Benjamin Baier und Philipp Zeiger von Beginn an für eine Halbzeit ran. Einzig der erkrankte Kamil Bednarski fehlte gänzlich.

So spielte RWE: Heller - Tomiak (66. Meier), Urban, Zeiger (46. Becker) - Remmo (66. Malura), Baier (46. Hirschberger), Lucas, Unzola (66. Cokkosan) - Ngankam (66. Pröger), Jansen (66. Platzek), Grund (66. Harenbrock).

Tore: 1:0 Laux (74.), 1:1 Platzek (76.), 1:2 Platzek (90.)

Dennoch präsentierten sich die Essener gegen den Liga-Konkurrenten, den sie in beiden Aufeinandertreffen bisher geschlagen hatten, vor allem in der Defensive wieder kompakt. Aber auch im Spiel nach vorne fiel der Vergleich zum Liga-Auftritt im Dezember positiv aus. Giannikis: "Das sah fußballerisch sehr gut aus, da habe ich im Vergleich ein Plus gesehen, was die Ballstafetten und das Chancenplus angeht. Wir haben Riesensprünge gemacht."

Einzig das Gegentor durch den Kölner Kapitän Marius Laux (74.) ärgerte den Fußballlehrer ein wenig: "Da haben wir am Flügel schlecht verteidigt." Doch Essen reagierte prompt: Tolga Cokkosan wurde über die linke Seite geschickt und fand mit einer überragenden Flanke in der Mitte Marcel Platzek, der den Ball mit einer Grätsche ins Tor beförderte (76.). Nur wenige Augenblicke vor dem Ende war es wieder der Torjäger, der im Nachschuss den Ball ins Tor beförderte. Giannikis: "Der Sieg war nicht die Priorität. Wichtiger war es, die Inhalte auf den Platz zu bringen und zu sehen wie weit wir sind. Es war ein sehr gutes Spiel."

Am Samstag findet dann das letzte Spiel der Vorbereitung beim TuS Sinsen statt, ehe es am darauffolgenden Freitagabend mit einem Heimspiel gegen den Bonner SC in die Restrunde geht.