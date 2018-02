Der Regionalligist Rot-Weiss Essen hat einen Test gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Köln II nach einem Rückstand noch mit 2:1 (0:0) gewonnen.

Essens Trainer Argirios Giannikis gab dabei den Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance. Einzig Benjamin Baier und Abwehrchef Philipp Zeiger standen am Sonntag gegen Düsseldorf schon über die volle Distanz auf dem Rasen, David Jansen und Kevin Grund wurden eingewechselt. Krankheitsbedingt verzichten musste der Trainer auf Kamil Bednarski.

Bis zur Pause fielen keine Tore. Nach 74 Minuten ging die Reserve der Kölner, die mit Joao Queiros, Birk Risa, Chris Führich und Anas Ouahim vier Spieler dabei hatte, die vor der Winterpause auch dem Profikader angehörten, in Führung. Marius Laux traf zum 1:0. Lucas Surek setzte sich zuvor auf der rechten Seite gegen Tolga Cokkosan und Timo Becker durch. Von der Grundlinie spielte er den Ball quer zu Laux, der ihn aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Doch dann kam Essens Marcel Platzek. Der treffsicherste Angreifer erzielte einen Doppelpack und sicherte RWE so den Sieg. In Minute 76 erzielte er zunächst den Ausgleich. Cokkosan wurde zuvor links geschickt und seine Flanke verpasste Queiros, der vor der Saison für über drei Millionen Euro nach Köln wechselte. Platzek stand daher goldrichtig und traf zum 1:1. Mit dem Abpfiff traf er dann noch zum 2:1. Nach einer Flanke von Dennis Malura stieg der Mittelstürmer am höchsten und setzte den Ball an die Latte. Danach reagiert er am schnellsten und traf aus kurzer Distanz ins Netz.

Zuvor hatte Platzek den Siegtreffer bereits in Minute 84 auf dem Fuß. Nach einer Flanke von Cedrick Harenbrock traf er allerdings nur den Pfosten. Die beiden Ligakonkurrenten trafen sich zum Test, da die beiden Ligaspiele gegeneinander schon bestritten wurden. An der Hafenstraße setzte sich RWE souverän mit 3:0 durch. Auch in Köln gewann Essen - am 15. Dezember gab es einen 2:0-Auswärtssieg.

Für RWE geht es am 16. Februar gegen den Bonner SC in der Liga weiter, zuvor testet die Mannschaft aber am Samstag noch ein letztel Mal die Form. Gegner ist TuS Sinsen. Köln startet am 17. Februar mit der Partie bei Wegberg-Beeck in die Regionalliga-Restrunde.