Am Samstag (16 Uhr) treffen der Tabellenletzte der Oberliga Niederrhein Düsseldorfer SC 99 und die TuRU Düsseldorf zum Derby aufeinander. Beiden Vereinen stecken Negativserien in den Knochen.

Es ist der Krisengipfel in der Oberliga Niederrhein: Der Düsseldorfer SC 99 trifft nach 13 sieglosen Partien auf den Nachbarn TuRU Düsseldorf, der in den vergangenen neun Spielen nur einen Punkt holte. Mit fünf Punkten auf dem Konto ist der DSC zum Siegen gezwungen, wenn das Wunder vom Klassenerhalt noch vollbracht werden soll. Auch der Gegner braucht dringend Punkte, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Der erste Abstiegsplatz ist nur noch drei Punkte entfernt, wobei der Cronenberger SC als direkter Konkurrent noch ein Spiel nachzuholen hat.

Billetter übernimmt den DSC 99

Trainer Jörg Vollack zog aufgrund des ausbleibenden Erfolgs die Konsequenzen. Er verkündete während der Weihnachtsfeier des DSC seinen Rücktritt als Cheftrainer. Ob der Rücktritt bei der Mannschaft Wirkung gezeigt hat, ist bisher noch nicht ersichtlich. Die Mannschaft des DSC 99 hat im Gegensatz zu vielen anderen Teams in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel bestritten. Das Derby gegen TuRU Düsseldorf ist also der erste Härtetest im neuen Fußballjahr.

Die anfällige Abwehr des DSC 99 musste schon 58 Gegentreffer hinnehmen. Das ist der schlechteste Wert der Oberliga Niederrhein. Vor dem Tor herrscht beim DSC ebenfalls Flaute. Nur der Cranenberger SC hat mit 18 Treffern noch weniger Tore als das Düsseldorfer Tabellenschlusslicht erzielt. Für Andreas Billetter, der die Mannschaft im Winter als neuer Trainer übernahm, sind die Zahlen und Ergebnisse aus der Hinrunde aber zweitrangig: "Die Sommervorbereitung vor der Saison war fehlerhaft. Zum Teil lag die Trainingsbeteiligung nur bei knapp über 50 Prozent. Das ist jetzt wesentlich besser geworden. Es herrscht außerdem wieder eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft." Zudem wurde die Mannschaft verjüngt. "Der Altersdurchschnitt beträgt jetzt etwa 20 Jahre", erklärt Billetter, der das als Vorteil ansieht. "Die Jungs sind gierig, sich zu zeigen. Sie verfügen noch nicht über die große Erfahrung und sind unbekümmert."

Das Ziel für die Rückrunde haben Vorstand und Trainer schon auf die neue Saison gerichtet. "Wir wollen anfangen, aufzuräumen und einen Neuanfang für die kommende Saison in der Landesliga schaffen, denn der Klassenerhalt wird uns wohl nicht mehr gelingen", erklärt Billetter. Trotzdem will die junge Mannschaft noch einige Teams ärgern und weiter Punkte sammeln.

Gegner TuRU Düsseldorf muss gewinnen

Für den Tabellen-13. der Oberliga Niederrhein ist ein Sieg gegen den Letzten nach dem verlorenen Pokal-Drama gegen Rot-Weiss Essen eigentlich Pflicht. Der eine Punkt in neun Spielen ist nach dem guten Saisonstart mit sechs Siegen aus den ersten neun Begegnungen zu wenig. Die Leistung gegen RWE sollte aber Mut machen. Die Mannschaft ist nun gefordert. Sollte das kommende Spiel verloren werden, ist ein Abstiegsplatz nicht mehr weit entfernt. Aktuell trennt den TuRU Düsseldorf nur drei Punkte von Tabellenplatz 15, der einen Abstieg bedingt.

Für DSC-Trainer Billetter sagt der Tabellenplatz des Gegners aber nichts über die Qualität der TuRU aus. "Sie sind der klare Favorit im Derby und haben vor allem viel mehr Erfahrung." Trotzdem will sein Team alles geben und "ans Limit gehen, es ist schließlich ein Derby."