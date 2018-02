Die Gegner der Bochumer Klub-Führung fordern vor dem Heimspiel am Freitagabend gegen Darmstadt volle Unterstützung fürs Team.

Knapp 1000 Unterschriften von Mitgliedern haben diverse Fan-Initiativen bisher gebündelt gesammelt, die eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen wollen. Dafür fehlen noch mindestens 600 Unterschriften.

Weitaus wichtiger noch als personelle Veränderungen sind führenden Köpfen der „Opposition“ aber, dass der Abstieg verhindert wird. Daher haben sie - in diesem Fall namentlich Anja Tocco, Matthias Schneider, Dirk Ruhe und Bernd Cunow - „in Abstimmung mit dem Verein“ einen Appell verfasst. Im Wortlaut: „An alle Fans, Bochumer und Mitglieder vom VfL Bochum: Kommt gegen Darmstadt am 9. Februar ins Stadion - unterstützt in dieser schweren Zeit unseren VfL Bochum.

Wir Bochumer sind seit Jahrzehnten gebeutelt. Erst die Kohle, dann der Stahl und zum Schluss Opel. Die einzige feste Größe war in all der Zeit bis heute „unser“ VfL Bochum.

Nun ist auch der VfL bedroht. Streit, Meinungsverschiedenheiten um den besseren Weg, schlechte Presse, ernüchternde Zuschauerzahlen, miese Stimmung und eine bedenkliche sportliche Talfahrt lassen unser Flaggschiff im Fußball straucheln. Fußball hat seit 1911 Tradition an der Castroper Straße. Der Fußball dort hat zwei Weltkriege und alle wirtschaftliche Krisen überstanden.

Gegen die Krisen konnten wir nichts tun, beim Fußball liegt das Schicksal in unserer Hand. Macht das Stadion gegen Darmstadt voll, stimmungsgeladen und zu einer uneinnehmbaren Festung. Zeigt, dass wir Bochumer in schweren Zeiten zusammenstehen.“