Die SpVg Schonnebeck hat die Pflichtaufgabe beim SC Düsseldorf-West souverän gemeistert. Beim 2:0 (1:0)-Erfolg überzeugte ein Neuzugang.

Es sind die Geschichten, die den Amateurfußball so lebenswert machen. Im Nachholspiel der Oberliga Niederrhein war es ausgerechnet Winter-Neuzugang Dominik Enz, der die Spvg Schonnebeck beim 0:2 (0:1)-Auswärtserfolg beim SC Düsseldorf-West vor 100 Zuschauern auf der Sportanlage an der Schorlemerstraße in Führung brachte.

Der aus der Landesliga von den Sportfreunden Niederwenigern an den Schetters Busch gewechselte Mittelstürmer markierte nach einer Flanke von Dennis Abrosimov das wichtige 0:1 (24.) und legte somit den Grundstein zum Sieg. „Natürlich habe ich mich super gefreut, direkt in der Startelf zu stehen“, machte der 21-jährige aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Ich habe versucht, alles reinzuhauen. Das ist mir mit dem Treffer auch gelungen. Natürlich muss ich mich zuerst an das Niveau in der Oberliga gewöhnen“, so der Youngster weiter.

Auch sein Trainer war zufrieden mit dem Neueinkauf: „Dominik hat sich direkt gut in die Abläufe integriert. Das war ein sehr guter Start von ihm“, fasste ein zufriedener Dirk Tönnies die 90 Minuten zusammen. In der 71. Minute war dann Schluss für Enz. Er wurde durch Arian Reimann ersetzt. Tönnies blickte nach vorne: „Im ersten Durchgang hätten wir schon früher den Deckel drauf machen müssen. Es war dennoch ein souveräner Sieg von uns. Die erste Hürde haben wir überstanden. Die kommenden zwei Auswärtsspiele in Baumberg und Velbert werden nicht leichter“, weiß der Trainer der „Schwalben“, was auf ihn zukommt. „Nach den beiden Partien werden wir uns eventuell neu positionieren müssen.“

Sollten sechs Punkte dabei herausspringen, dürfte alles möglich sein. Nach dem 0:2 durch Marc Enger nahmen die Gäste deutlich sichtbar einen Gang raus. Die Verbesserung auf Rang vier in der Oberliga, punktgleich mit dem Zweiten aus Straelen, lässt den schwachen Saisonstart schnell vergessen.

In Oberkassel herrschte hingegen Ernüchterung. „Das war ein gerechtes Ergebnis. Wir konnten uns einfach vorne nicht durchsetzen“, zeigte sich Marcus John als fairer Verlierer. „Gegen die gut gestaffelte Abwehr der Schonnebecker ist es eben nicht leicht durchzukommen“, so der Trainer des SC West. „Gegen Baumberg müssen wir uns einfach besser aus der Affäre ziehen."