Der Start in das neue Fußballjahr ist dem Oberligisten TV Jahn Hiesfeld geglückt. Die Vorbereitung auf die Rückrunde verlief jedoch alles andere als zufriedenstellend.

Wer am Sonntag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf der Sportanlage des TV Jahn Hiesfeld eine dicke Winterjacke und einen lila-weißen Schal trug, war nicht nur aufgrund des Wetters angemessen angezogen, sondern gehörte auch zu den Gewinnern des Wochenendes in der Oberliga Niederrhein.

Der 4:0-Triumph der Veilchen über den arg schwächelnden VfB 03 Hilden war ein erstes Ausrufezeichen der Dinslakener im neuen Fußballjahr. Oft genug kommt es im Fußball vor, dass eine längere Pause ohne wirklichen Wettkampfcharakter eher Fluch als Segen für eine Mannschaft sein kann und ein Start in eine neue Runde gehörig in die Hose gehen kann.

Dem TV Jahn blieb diese Negativerfahrung erspart. Die Wintervorbereitung verlief allerdings mehr schlecht als Recht, wenn man Hiesfeld-Trainer Thomas Drotboom fragt: "Unsere Vorbereitung war nicht das Gelbe vom Ei, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Deshalb war diese Leistung nicht wirklich zu erwarten", meinte Drotboom. Wenn man nur die Ergebnisse betrachtet, könnte man dieser Einschätzung zunächst mal widersprechen. In vier Testspielen gab es für den Tabellendritten der Oberliga zwei Siege, ein Unentschieden gegen einen dieses Jahr sehr stabil auftretenden MSV Duisburg und nur eine Niederlage gegen den Landesligisten Sterkrade-Nord.

Was also lief falsch in der Veilchen-Vorbereitung? "Die Vorbereitung war diesmal sowieso schon sehr sehr kurz. Unsere Spiele sehen vom Ergebnis zwar erstmal positiv aus, aber das war nicht wirklich so. Wir haben die Dreierkette ausprobiert und das ging in die Buchse. Dann hatten wir bei einem Spiel die Situation, dass viele Spieler im Stau standen und viel zu spät kamen. Das war dann einfach Mist", erklärte Drotboom.

Warum der Start gegen Hilden dann doch so gut gelingen konnte, war für Drotboom genau so einfach zu erklären wie die suboptimale Vorbereitung: "Meine Mannschaft ist eine Wettkampfmannschaft. Wenn es um Punkte geht, dann ist sie da." Trotzdem brauchte es scheinbar noch einen kleinen Wachrüttler vom Abwehrchef: Ioannis Alexiou stand in der Woche vor der Partie vor der Mannschaft und schwörte seine Mitspieler ein, dass es wieder "richtig los" ginge.

Trainer Drotboom hofft nun auf eine Fortsetzung der guten Form: "Wir sind jetzt wieder im Wettkampfmodus. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt so weitergeht. Es wird schwierig, aber es ist machbar." Fakt ist: Nach 18 Spielen steht Hiesfeld nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Baumberg und die Lila-Weißen sind eine ausgewiesene Rückrunden-Mannschaft. Es bleibt abzuwarten, ob Hiesfelds Wettkampf-Mentalität zum großen Wurf reicht.