Am Sonntag gewann der TV Jahn Hiesfeld gegen den VfB 03 Hilden am 18. Spieltag der Oberliga Niederrhein vor 125 Zuschauern deutlich mit 4:0 (3:0).

Die Ausgangssituation vor der Partie war klar: Der TV Jahn Hiesfeld sammelte in den 17 Spielen im letzten Jahr 32 Zähler und kämpft um den Aufstieg. Der VfB 03 Hilden erlebte bisher eine eher enttäuschende Saison: Nur 18 Punkte stehen nach der Hälfte der Saison auf der Habenseite. Diese Bilanz bedeutet: Abstiegskampf.

Die Hiesfelder wirkten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zunächst etwas eingefroren. "Am Anfang sah es für uns ganz gut aus. Wir sind gut in die Partie gekommen und hatten sogar ein, zwei Chancen. Wenn du da mal das Glück auf deiner Seite hast und das Tor machst, kann so eine Partie ganz anders verlaufen", sagte Hilden-Trainer Marcel Bastians.

Das hohe Tempo der Anfangsphase konnte Bastians Mannschaft jedoch nicht aufrechterhalten. Der TV Jahn fand zunehmend seinen Rhythmus und kam zu den ersten dicken Chancen der Partie durch Joel Zwikirsch (8.) und Kevin Menke (9.). Nach einer knappen Viertelstunde wurde den Hausherren dann ein Freistoß aus circa 25 Metern, halblinker Position zugesprochen, dem sich Kevin Kolberg annahm und direkt verwandelte (14.).

Die Führung setzte bei den Veilchen zusätzliche Kräfte frei. Hilden hingegen fiel immer mehr auseinander und alle Grundtugenden, die Trainer Bastians in der Anfangsphase noch lobte, waren nicht mehr zu sehen. "Auf einmal brach alles zusammen", beschrieb Bastians die Leistung seiner Mannschaft in dieser Phase.

Die Strafe dieser Lethargie ließ dann nicht lange auf sich warten: Nach 22 Minuten erhöhte Damiano Schirru nach schöner Vorlage von Kapitän Menke auf 2:0 und nur zehn Minuten später war es dann Menke selbst, der aus kurzer Distanz zum 3:0 vor dem Pausenpfiff traf (32.). Die Entscheidung. "Die erste Halbzeit war grandios: Das war in dieser Form nicht unbedingt zu erwarten, weil Hilden unbedingt Punkte brauchte", freute sich Hiesfelds Trainer Thomas Drotboom.

Die zweite Hälfte war dann von Seiten der Hiesfelder weniger dominant geführt. Die Gastgeber schalteten sichtlich in den Energiesparmodus. Die Partie hatte in den letzten gut 20 Minuten dann nur noch eine Art Testspiel-Charakter. Hiesfeld konnte sich auf seiner komfortablen Führung ausruhen, Hilden bekam nochmal mehr Spielanteile, schaffte aber nicht den entscheidenden Durchbruch für eine Aufholjagd. Den würdigen Schlusspunkt setzte dann der sehr auffällig, aber manchmal glücklos aufspielende Pascal Spors. Nach einem langen Ball von links in den Strafraum stand der Flügelstürmer genau richtig und krönte seine Leistung mit einem ansehnlichen Volley-Tor. "Vor dem Spiel haben mein Trainerteam und ich eine dreckige Partie erwartet, die wir knapp gewinnen können. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir aber noch höher gewinnen können, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten", resümierte Drotboom.