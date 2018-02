Nach dem 2:0 (1:0)-Viertelfinalerfolg beim KFC Uerdingen war RWO-Trainer Mike Terranova bester Laune - mahnte jedoch auch zur Bodenständigkeit.

Ralf Fährmann wollte die Pleite gegen Werder Bremen mit dem einen oder anderen alkoholischen Kaltgetränk vergessen machen. Rot-Weiß Oberhausens Trainer Mike Terranova tat es ihm nach der Partie beim KFC Uerdingen gleich - um den überraschenden Erfolg (2:0) in Krefeld zu zelebrieren.

Während seine Mannschaft den Halbfinaleinzug in der Kabine feierte, ging Terranova mit seiner Bierflasche noch einmal ins Stadioninnere. "Ich will mir den Platz nochmal angucken", scherzte der Trainer nach dem Pokalfight auf einem schier unbespielbaren Boden.

Ob des soeben gewonnenen Spiels präsentierte sich Terranova in bester Laune. Exemplarisch für die Euphorie nach dem Sieg in Krefeld war die Situation, als der 41-Jährige zuächst aufgefordert worden war, seine Akkreditierung vorzuzeigen. Dem Ordner entgegnete er daraufhin gutgelaunt: "Dann kannst du ja die Pressekonferenz abhalten."

Nach dem Sieg zeigte sich der Trainer weiterhin von seiner besten Seite: realistisch, sportlich fair und nicht überheblich. Trotz einiger glücklicher Situationen habe Terranova einen verdienten Sieg seiner Mannschaft gesehen - den er jedoch auch nicht zu hoch hängen wollte. Bodenständigkeit und Arbeit seien nun die an den Tag zu legenden Tugenden: "Ich will das Spiel nicht überbewerten und auch keinen loben, die Jungs sollen normal weiterarbeiten."

Dennoch wollte er seinem Team dann aber doch die wohl höchsten Glückwünsche aussprechen. Terranova: "Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft - das kann man nicht in Worte fassen." Es sei ein Sieg des Kampfes und der Leidenschaft gegen den Favoriten gewesen. Gegen einen ambitionierten Gegner, dem Terranova in diesem Jahr den Aufstieg wünscht.

Der Deutsch-Italiener sagte abschließend in Richtung KFC: "An so einem Tag kann man mal gegen uns verlieren." Wenn die Oberhausener so einen Tag in zwölf Tagen beim Regionalliga-Spitzenreiter aus Köln erwischen, scheint die nächste Sensation nicht ganz unmöglich - Mike Terranova würde sich sicherlich über das nächste kühle Bier freuen.