Gleich bei seinem Debüt als neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern hat Michael Frontzeck bei den Pfälzern neue Hoffnungen auf den Klassenerhalt geweckt.

Dank seiner Effektivität setzte sich der Tabellenletzte bei Eintracht Braunschweig nicht unverdient mit 2:1 (2:0) durch und feierte seinen zweiten Auswärtssieg in der laufenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga.

Die Niedersachsen hingegen stehen nach dem fünften Heimspiel in Serie ohne Sieg wieder mitten im Abstiegskampf. Das Team von Coach Torsten Lieberknecht musste sich schon am Ende der ersten Halbzeit Pfiffe der 20.550 Zuschauer anhören. Der Anschlusstreffer von Suleiman Abullahi (72.) kam zu spät.

Matchwinner der Gäste war mit seinem ersten Doppelpack für den FCK Lukas Spalvis. Der Litauer traf bereits nach fünf Minuten per Kopf, exakt eine halbe Stunde später war der 23-Jährige mit einem Flachschuss erfolgreich. Der erst am Mittwoch verpflichtete Routinier Halil Altintop kam in der 62. Minute auf das Spielfeld.

Trotz des ersten Dreiers nach fünf Partien ohne Sieg ist die Lage der Lauterer allerdings nach wie vor prekär. Selbst zum Tabellenvorletzten SpVgg Greuther Fürth beträgt der Rückstand noch fünf Zähler.

Allerdings haben die Roten Teufel auch noch ihr Wiederholungsspiel am 21. Februar bei Darmstadt 98 in der Hinterhand. Die erste Auflage dieser Begegnung war am vergangenen Wochenende wegen Herzproblemen beim damaligen FCK-Trainer Jeff Strasser nach der Halbzeitpause nicht mehr angepfiffen worden.